Esinger Aus nach Pokal-Dram

Handball: TuS-Männer verlieren im HHV-Pokal-Viertelfinale mit 31:32 bei Hamburg-Nord III / Von Thun trotzdem „stolz“ auf sein Team

von Johannes Speckner

11. Februar 2020, 23:56 Uhr

Hamburg | Der richtige Spielort war die Halle am Tegelsbarg für die Tagesplanung von Jannik Genz: Nachdem er aus den Niederlanden, wo er zwei Tage beruflich zu tun hatte, in Hamburg-Fuhlsbüttel eingeschwebt war, saß er nur rund zwölf Minuten, um die Halle im benachbarten Stadtteil Poppenbüttel zu erreichen. So konnte Genz ab dem Beginn der zweiten Halbzeit mitwirken, was seinen Handballern des TuS Esingen auch sichtlich guttat. Trotzdem verloren die Tornescher (Hamburg-Liga) eine packende, dramatische Pokal-Schlacht beim Landesliga-Spitzenreiter SG Hamburg-Nord III mit 31:32 im Siebenmeterwerfen und verpassten damit den erhofften Sprung in das Halbfinale. „Ich bin aber nicht traurig oder enttäuscht, sondern vielmehr stolz darauf, wie sich meine Rumpf-Mannschaft geschlagen hat“, erklärte TuS-Trainer Michael von Thun.

Wie schon drei Tage zuvor beim Punktspiel-Derby gegen die HSG Pinnau, so mussten die Esinger nun auch im Pokal ohne ihre drei besten Rückraumschützen Daniel Günter, Max Lemke und Dennis Lißner auskommen. „Dafür haben wir spielerisch eine richtig gute Leistung gezeigt“, stellte von Thun zufrieden fest. In der Tat überzeugten die TuS-Akteure immer wieder mit schnellen Auftakthandlungen und starken Einzelaktionen. Dabei taten sich vor allem Tobias Haan, Timo Kreckwitz und Pascal Kühl, der im ersten Durchgang als Genz-Vertreter auf der für ihn ungewohnten halblinken Position agierte, hervor.

Dass aus einer 5:4-Führung (10. Minute) ein 8:12-Rückstand wurde (22.), lag an den oft zu hektischen und früh genommenen Abschlüssen, weshalb von Thun nach 22 Zeigerumdrehungen eine Auszeit nahm und „mehr Ruhe im Angriff“ einforderte. Obwohl das Spiel der Gäste in der Folge mehr Struktur hatte, sorgten Wurf-Pech und SG-Keeper Nils Frenzel, der vor allem von Rechtsaußen von Jan-Eric Pietsch und Thorge Tillein kaum zu überwinden war, dafür, dass der Rückstand bis zur Pause auf fünf Tore anwuchs (9:14).

Nach dem Seitenwechsel betraten die Tornescher aber mit Genz und neuem Mut das Parkett. Kühl wechselte auf die von ihm bevorzugte Linksaußen-Position und brachte sein Team mit vier Toren am Stück auf 13:15 heran (38.), wozu auch Bode mit guten Rettungstaten beitrug: „Er stand den Paraden von Frenzel in Nichts nach“, lobte von Thun seinen Torwart. In der Folge kamen die Esinger mehrmals zum Anschlusstreffer, verpassten dann aber wiederholt den Ausgleich. So gab es erst beim 19:19 wieder einen ausgeglichenen Spielstand (50.) und drei torlose Minuten auch die erste TuS-Führung seit dem besagten 5:4.

„Leider haben wir es in der Schlussphase der regulären Spielzeit versäumt, den Sack zuzumachen“, fand von Thun einen Kritikpunkt. Besonders ärgerlich war, dass die ansonsten guten Schiedsrichter Olav Petersen/Oliver Reinstorf (THB Hamburg 03) wegen schlechter Vorteilsauslegung ein Tor von Kühl nicht anerkannten und stattdessen auf Siebenmeter entschieden, den Kreckwitz an den Außenpfosten setzte. Dies wäre ebenso das 22:20 und eine Vorentscheidung gewesen wie 20 Sekunden vor Ultimo ein Wurf von Tillein, der aber wiederum in Frenzel seinen Meister fand. Daraufhin nahm die Heim-Sieben eine Auszeit und glich drei Sekunden vor Ultimo zum 21:21 aus. Die Esinger versuchten, durch die schnelle Mitte zu antworten, und ihr finaler Wurf wäre auch im verwaisten SG-Gehäuse gelandet, wenn Feldspieler Enrico Vessoly ihn nicht noch minimal abgefälscht hätte.

So ging es in die Verlängerung, was weder für die nur zu zehnt angereisten Esinger noch für die SG-Dritte, deren höherklassig erfahrene Akteure auf einen deutlich höheren Altersschnitt als ihr Gegner kamen, ein Zuckerschlecken bedeutete. In der zweimal fünfminütigen Extra-Spielzeit gerieten die Esinger mit 21:23 und 22:24 ins Hintertreffen, doch sie egalisierten und hatten dann nach einer Boje-Parade den letzten Angriff. Rabe wurde gefoult, traf und die Schlusssirene ertöne – doch die Unparteiischen erkannten den Treffer nicht an, weil Rabe beim Wurf bereits im Kreis war, und entschieden statt auf Siebenmeter nur auf Freiwurf. Diesen setzte Rabe in die Abwehrmauer.

Somit musste das Siebenmeterwerfen als des Dramas letzter Akt die Entscheidung bringen. Mit Tillein sowie Genz trafen die ersten beiden TuS-Schützen, und da Boje den zweiten sowie dritten Wurf der Hausherren parierte, hatten die Gäste „alle Vorteile auf ihrer Seite“, wie von Thun es ausdrückte. Tobias Haan scheiterte dann allerdings an Andre Witt, der plötzlich in das SG-Gehäuse rückte. Da Boje keine Hand mehr an einen Ball bekam, oblag es nach einem Pietsch-Treffer schließlich Kreckwitz als fünftem TuS-Schützen, das Halbfinal-Ticket zu buchen – doch er verzweifelte an Witt.

So ging es im Einzelverfahren weiter: Tillein und Pietsch hatten gegen Frenzel das Glück, dass der Ball im Netz zappelte, obwohl der Keeper ihn berührte. Genz verwandelte gegen Witt – aber die Heim-Sieben zog jeweils mit einem Treffer nach. Auch König überwand Frenzel, obwohl er wieder „dran war“, und die Hamburger glichen zum 31:31 aus. Nachdem Rabe an Witt scheiterte, musste Boje auch den Wurf von Kolja Jessen passieren lassen – das Pokal-Aus für die Esinger war besiegelt. Dagegen bleibt Hamburg-Nord III in dieser Saison in Pflichtspielen ungeschlagen und kann weiter von der Pokal-Titelverteidigung träumen.

Nach einem bemerkenswert fairen Duell – in 70 Minuten blieben die Tornescher bei drei Gelben Karten ohne Zeitstrafe, von denen es für die Hamburger drei gab – befand von Thun: „Wir ärgern uns nicht über das Pokal-Aus, sondern legen unseren Fokus nun voll und ganz auf die Liga.“ Nur gut, dass sie dort in dieser Saison nicht noch einmal am Tegelsbarg gastieren, denn über der dortigen Halle scheint für die TuS-Herren ein Fluch zu liegen: Am 14. September 2019 hatten sie im Hamburg-Liga-Spiel bei der SG-Zweiten nur ein 20.20-Unentschieden erreicht und davor dreimal in Folge bei der Erst- sowie Zweitvertretung von Hamburg-Nord verloren. Was diese Statistik angeht, war es also nicht der richtige Austragungsort ...