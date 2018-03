Handball : Erster Tornescher Titel

TuS Esingen feiert Meisterschaft und Oberliga-Aufstieg, HST/BW 96 auf Relegationsrang

von Kornelius Krüger

28. März 2018, 16:00 Uhr

Am Ende der 60 minütigen Spielzeit kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Der TuS Esingen hatte das geschafft, was von außen keiner mehr bezweifelte, aber eben auch noch keine Esinger Herrenmannschaft je zu Stande brachte: die Hamburger Meisterschaft. Mit 30:24 (16:12) besiegte das Team von Till Krügel, der wieder beruflich verhindert war, und Claas-Peter Schütt die HG Hamburg-Barmbek II. Es holte sich die letzten Punkte, die den Aufstieg in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein nun auch rechnerisch perfekt machten. „Wahnsinn, wir haben eine überragende Saison gespielt“, so Schütts erste Reaktion. Nun gehe es darum, die Spielzeit seriös zu Ende zu bringen.

Die Planungen indes für die nächste Oberliga-Saison laufen bereits, der Kader soll punktuell verstärkt werden. Denn eines wollen die Verantwortlichen nicht: Sich schon frühzeitig wieder am Tabellenende der Oberliga wiederfinden.

Jonathan Karow (9), Pascal Kühl und Timo Kreckwitz (je 5) warfen den sicheren Sieg gegen nur in der ersten Viertelstunde gleich starke Hamburger heraus. Spätestens nach dem 27:22 (53.) lehnte sich dann auch Schütt ruhiger auf seiner Bank zurück.

Momentan wieder auf einen Relegationsplatz um den Aufstieg gerutscht ist die SG HTS/BW 96 Handball. Drei Spieltage vor Schluss haben die Schützlinge von Frank Unterspann einen Punkt Vorsprung vor dem TV Fischbek. Im Tabellenkeller dagegen wird es dramatisch: Der TSV Uetersen sprang durch ein 33:29 (14:11) gegen den SC Alstertal-Langenhorn auf einen Nicht-Abstiegsplatz und hat das vermeintlich leichtere Restprogramm gegenüber der HSG Pinnau, die nun Vorletzter ist. Und am Sonnabend, 21. April, steigt vielleicht das große Abstiegsfinale, wenn die HSG den TSV empfängt.

Bei den Frauen hat der Moorreger SV beim 23:21 (15:8) gegen den Letzten Elmshorner HT einen mühevollen, aber umso wichtigeren Sieg im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Ein Sieg am Wochenende beim Vorletzten SC Alstertal-Langenhorn II würde den Klassenerhalt unter normalen Umständen sichern. Sollten allerdings zwei Hamburger Mannschaften aus der Oberliga absteigen, dann benötigt Moorrege mindestens Platz zehn zum sicheren Klassenerhalt. Es bleibt also spannend.