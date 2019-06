Erst geärgert, dann gefeiert

von shz.de

05. Juni 2019, 16:00 Uhr

Pinneberg | Tolles Wetter war auf jeden Fall beim Kleinfeldturnier der Frauen des SC Pinneberg am Sonntag anlässlich des 40-jährigen Bestehens, teilweise herrschten knapp 30 Grad auf der Anlage An der Raa. Doch tolle Stimmung kam am Anfang noch nicht auf, denn nicht nur, dass von den sieben eingeladenen Teams zwei kurzfristig absagten, die Mannschaft aus Este 06/70 tauchte ebenfalls nicht auf.

„So etwas ist schon sehr ärgerlich. Plötzlich hatten wir von sieben Teams nur noch vier über. Da mussten wir uns dann ganz schnell was einfallen lassen“, erzählte Mitorganisatorin Petra Zapke.

Und das taten die Pinnebergerinnen dann auch. Neben dem Moorreger SV und dem ETV gab es jetzt zwei Teams des SC Pinneberg und ein Dreamteam, in dem Spielerinnen aus allen Mannschaften gemischt aufliefen.

Damit wurde es dann doch noch ein gelungenes Turnier, bei dem der Moorreger SV am Ende den Turniersieg vor dem zweiten Team aus Pinneberg einfahren konnte. Auch die beste Spielerin lief für Moorrege auf. Sarah Harms zeigte eine überragende Leistung und wurde dafür ausgezeichnet.

So gab es für Zapke doch noch einen versöhnlichen Abschluss: „Die Mädchen hatten auf jeden Fall viel Spaß, niemand wurde verletzt und wir konnten doch noch feiern. Wir sind ein kleiner Verein mit Herz, der sportlich etwas machen will. Das hat geklappt.“

Trotz aller Schwierigkeiten steht es deshalb fest, nächstes Jahr gibt es wieder ein Turnier beim SC Pinneberg – hoffentlich ohne ärgerliche Absagen.