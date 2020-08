Erneute Krönung für KSV

Cricket: Der Kummerfelder SV triumphiert bei der T20-Meisterschaft Nord / Final-Erfolg gegen Findorff

Avatar_shz von Johannes Speckner

31. August 2020, 16:00 Uhr

Kummerfeld | Der Jubel am Sonntagabend war groß – aber so, wie die Verantwortlichen es vorher eingefordert hatten, unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln. Die Cricket-Mannschaft des Kummerfelder SV gewann in Hamburg-Mümmelmannsberg das Finale um die T20-Meisterschaft des Norddeutschen Cricket-Verbandes.

Bevor die Kummerfelder am Sonntag jubeln durften, mussten sie eine große Kraftanstrengung vollbringen. Zunächst trafen sie nämlich am heimischen Ossenpadd im Halbfinale auf den Polizei SV Hann. Münden. Bei hohen Temperaturen entschieden die Hausherren das Duell klar mit 155:78-Punkten für sich. Bester Schlagmann war dabei Shekib Naibkhail. Bei den Werfern wollte Hassan Waseem, Erster Vorsitzender der KSV-Cricket-Abteilung, kein Sonderlob verteilen: „Alle haben ihre Sache sehr gut gemacht.“

Hatten sich die Kummerfelder als Erster der Vorrunden-Gruppe für das Halbfinale Heimrecht erworben, so sollte das Endspiel auf neutralem Boden stattfinden. Deshalb fuhren die Mitglieder des KSV-Cricket-Teams mit dem Auto rund 36 Kilometer zur Kandinskyallee im Osten Hamburgs. wo sie im Finale auf die SG Findorff trafen.

„Wir waren wieder deutlich überlegen und dominant“, stellte Waseem zufrieden fest. Am Ende triumphierte das Team aus dem Kreis Pinneberg mit 200:160-Punkten, was laut Waseem „ein klares, souveränes Ergebnis“ war. Der beste Schlagmann war Shoaib Azam Khan, der 75 Punkte im Alleingang buchte und zum „Mann des Spiels“ gewählt wurde. Musaddiq Ahmed sammelte 40 Zähler. „Beim Bowling war es wieder eine hervorragende Mannschaftsleistung“, wollte Waseem erneut keinen Werfer hervorheben.

Den Titelgewinn stufte Waseem „sehr hoch“ ein, da das T20-Turnier, bei dem es verkürzte Spielzeiten gibt, vom Cricket-Verband aufgrund der Corona-Krise als „Ersatz-Wettkampf für die normalen Titelkämpfe anberaumt worden war. Im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft geht es gegen den Titelträger des west- oder ostdeutschen Bereiches. Nun seien „noch drei Siege bis zur Titelverteidigung nötig“, stellte Waseem, klar, dass sein Team nun auch auf Bundesebene nach dem erneuten Gewinn der Krone greifen wird. Gelingt dies, würde eine noch größere Party steigen – sicher wieder mit Wahrung der Abstandsregeln ...