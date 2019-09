Erfolgreicher Auftakt

Basketball: SC Rist Wedel feiert 76:73-Sieg gegen Baskets Juniors Oldenburg / Coach Barloschky sieht noch „Sand im Getriebe“

23. September 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Nicht schön, aber erfolgreich. Der SC Rist Wedel feiert am ersten Spieltag der 2. Bundesliga ProB Nord einen 76:73 (34:34)-Erfolg gegen die Baskets Juniors Oldenburg. „Es ist noch etwas Sand im Getriebe, der Sieg tut aber natürlich gut“, sagte Rist-Coach Benka Barloschky nach dem Heimerfolg.

In einer hektischen Schlussphase avancierten die Neuzugänge Jalen Ross und Alexander Angerer zu den Matchwinnern in der Steinberghalle. Guard Ross wurde 16 Sekunden vor Schluss beim Stand von 72:73 bei seinem Drei-Punkte-Wurf gefoult und behielt anschließend an der Freiwurflinie die Nerven. Auf der anderen Seite untermauerte der 2,03 Meter große Angerer seine Führungsqualitäten und forcierte einen Turnover der Gäste aus Niedersachsen – die Entscheidung. „Die Jungs haben sich den Erfolg verdient und richtig guten Einsatz gezeigt; spielerisch ist noch Luft nach oben“, so Barloschky.

Das machte sich besonders in den ersten 20 Minuten bemerkbar. Die Starting Five der Wedeler mit Justus Hollatz, Ross, Samuel Jammal Schmedes, Angerer und Aurimas Adomaitis tat sich enorm schwer aus dem Feld. Die Sprung- und Distanzwürfe wollten einfach nicht fallen. Auch eine frühe Auszeit des Headcoaches tat der Flaute keinen Abbruch. Die Statistik der ersten zwei Viertel liest sich dementsprechend desaströs: nur sieben der 26 Feldwürfe fanden ihren Weg durch die Reuse – 27 Prozent.

Barloschky richtete in der Kabine jedoch die richtigen Worte an sein Team, Wedel agierte fortan selbstbewusster und traf nun auch aus dem Feld. Direkt zog man auf sieben Zähler davon. Die Hausherren schafften es jedoch nicht Ruhe, ins Spiel zu bringen, und somit waren die Gäste aus Oldenburg kurze Zeit später wieder gleichauf. „Wir lassen uns von einem kurzen Bruch im Spiel noch zu sehr aus der Bahn werfen. Daran müssen wir in den kommenden Wochen arbeiten“, sagte Barloschky. Bevor Angerer und Ross das Spiel zu Gunsten der Hausherren entschieden, hatten Aufbauspieler Hollatz und Center Adomaitis die Wedeler mit guten Aktionen in der Spur gehalten. „Letzten Endes haben wir gewonnen und das ist das, wofür wir das alle machen“, so der Coach.

Kommenden Sonnabend, 28. September, treffen die Rister auswärts in Bochum auf mehrere alte Bekannte, nämlich Marius Behr, Mario Blessing, Lars Kamp und Ex-Trainer Felix Banobre.