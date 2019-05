Endlich Schluss

Fußball-Landesliga: FC Elmshorn verliert zum zehnten Mal hintereinander

von Michael Bunk

27. Mai 2019, 16:00 Uhr

Halstenbek | Die Schmach, dass ihm der Trainer des Gastgebers noch einen Treffer ins Nest legt, blieb Fußball-Torwart Moritz Junge vom FC Elmshorn im letzten Saisonspiel bei der SV Halstenbek-Rellingen erspart. Nachdem er seit Ende der Winterpause den Platz zwischen den Pfosten an Knut-Ole Mohr verloren hat und als Notnagel im Feld zum Einsatz kam, durfte der 21-Jährige Sonnabend noch einmal an seinem angestammten Platz ran. In der Schlussminute wechselte sich HR-Trainer Heiko Barthel selbst ein. Der Freistoß aber kam nicht bei ihm an. Schiedsrichter Jonathan Spindler pfiff ab, ehe Barthel auch nur einen Kontakt zum Spielgerät hatte. So blieb es beim 4:0 (2:0) für HR.

„Es hätte schlimmer kommen können“, nahm FCE-Betreuer Uwe Wölm die zehnte Niederlage in Folge lakonisch-gelassen hin. Der GAU steht mit dem Abstieg in die Bezirksliga als Schlusslicht der Hammonia-Staffel seit Wochen fest. „Im Grunde genommen sind wir nur froh, dass die Saison vorbei ist“, gab der am Vortag zum Vizepräsidenten des Vereins gewählte Betreuer zu Protokoll.

Nur fünf eigene Tore hat der Club in den elf Pflichtspielen nach der Winterpause erzielt. Auch auf dem Jacob-Thode-Platz strahlten die Akteure in den grünen Jerseys, ergänzt um zwei Seniorenspieler, praktisch keine ernsthafte Gefahr für den in früher Jugend bei Holsatia im EMTV aktiven Mirko Oest im HR-Tor aus. Ein anderer Elmshorner machte vor, wie es geht: Julien Duffke, dessen Vater Jens Duffke einst für den FCE-Vorgänger-Verein Fortuna Langelohe spielte, traf doppelt. Das 4:0 war das Ende einer Ballstafette über vier, fünf Stationen einmal rund um den Elmshorner Strafraum, ehe Duffke flach unhaltbar für Junge vollendete.