Fussball : Elmshorner Erleichterung

Bezirksliga: FCE-Frauen feiern 5:0-Kantersieg im Tabellenkeller

Jonas Altwein

13. November 2019, 14:06 Uhr

Elmshorn | Sie haben dem Druck standgehalten. Die Fußballerinnen des FC Elmshorn können nach dem 5:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC St. Pauli II tief durchatmen. Durch den zweiten Sieg in Serie schaffte die Elf von Trainer Michael Homburg den Sprung ins Tabellenmittelfeld der Bezirksliga West. „Die Mädels haben toll gespielt und auch in der Höhe verdient gewonnen. Nach dem schwierigen Saisonstart hat sich das Team gut stabilisiert“, lobte Homburg.

Klassenunterschied auf dem Feld

Auf dem Papier waren die FCE-Frauen mit dem Gast aus Hamburg auf Augenhöhe, auf dem Feld entwickelte sich aber streckenweise ein Klassenunterschied. Schon in der ersten halben Stunde wurde am Ramskamp Einbahnstraßenfußball in Richtung des braun-weißen Gehäuses geboten. Der Lohn: Die beruhigende 2:0-Führung durch Yasmin Wittorf (21.) und Tamina Maucher (25.).

Einen Schockmoment hatten die Elmshornerinnen wenig später zu verdauen, als sich Thalisa Hauschildt einen Bänderriss einhandelte (34.). Für die erst 16-jährige Senkrechtstarterin ist das Fußballjahr 2019 vorzeitig beendet. „Es gibt Spielerinnen, die sind nur schwer zu ersetzen – und es gibt Thalisa. Ihr Ausfall tut schon weh“, räumte Homburg ein.

Doch auch ohne die hochveranlagte Mittelfeldspielerin kam der FCE zu einem souveränen Heimsieg. Drei Tore binnen kürzester Zeit durch Jenny Krohn (71., 74.) und Yasmin Wittorf (76.) sorgten für klare Verhältnisse.

FC Elmshorn – FC St. Pauli II 5:0 (2:0)

FC Elmshorn: Klaehn – Nowak, Maucher, Runge, Below – Hauschildt (34. Adelmann), Sibbert, Hohmann (62. Mielke), Czaja – Krohn, Y. Wittorf.

Tore: 1:0 Y. Wittorf (21.), 2:0 Maucher (25.), 3:0, 4:0 Krohn (71., 74.), 5:0 Y. Wittorf (76.)