Ein verlustreicher Test

Fußball: Union Tornesch verliert nach 2:0-Führung noch mit 2:3 bei Rantzau und Dennis Beckmann durch „Rot“

von Johannes Speckner

31. August 2020, 16:00 Uhr

Barmstedt | Zusammenhalt und Freundschaft untereinander sind eine große Stärke der Oberliga-Fußballer des FC Union Tornesch, die Trainer Thorben Reibe nicht missen möchte. Genau diese Fürsorge trug aber wohl dazu bei, dass sich Dennis Beckmann am Sonntag eine Rote Karte einhandelte. Als im Testspiel beim Landesligisten SSV Rantzau die 31. Minute lief, grätschte der Tornescher Maik Stahnke im Mittelfeld Etienne-Lewis Kotzapanagiotou um. Der Rantzauer beugte sich daraufhin über den am Boden liegenden Tornescher und deutete, Stirn an Stirn, eine Kopfnuss an, woraufhin Beckmann ihn mit beiden Händen umschubste.

Stefan Stahnke, der als Vater des „Bedrohten“ brav hinter dem Zaun, der den Zuschauerbereich vom Spielfeld trennt, geblieben war, urteilte: „Das ist für beide Akteure eine klare Rote Karte.“ Genauso entschied Schiedsrichter Arvid Maiwald (vom Moorreger SV), der beste Sicht auf Beckmanns Schubser gehabt hatte, nach einer kurzen Besprechung mit seinem Assistenten. „Das war regelkonform“, gestand Union-Trainer Thorben Reibe, der jedoch hinzufügte: „In einem Testspiel hätte es der Referee vielleicht bei zwei Gelben Karten und der Anordnung der sofortigen Auswechslung belassen können.“

Zum Zeitpunkt der Platzverweise lagen die Tornescher mit 2:0 in Front. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt“, urteilte Reibe. Die Gäste trafen früh, als Jan-Philipp Zimmermann einen Eckstoß einnickte (11. Minute). „Im Stile von Uwe Seeler mit dem Hinterkopf“, wie der Großvater des Torschützen, der beste Sicht auf die Szene hatte, berichtete. Sogar 2:0 hieß es, als Maik Stahnke einen Freistoß direkt verwandelte (16.). Zimmermann schnupperte am Doppelpack, als er nur knapp an einer Freistoßflanke von Fabian Knottnerus vorbeirutschte (27.). Auf der Gegenseite stand die Union-Abwehr um Zimmermann sowie Jari Maack sehr sicher und ließ die Heim-Elf kaum zur Entfaltung kommen.

In der Pause wechselte Reibe komplett durch und gab zu, dass seine Elf dadurch „an Souveränität und Organisation eingebüßt“ habe. Weil es in der Abwehr plötzlich keine Kommandos mehr von Zimmermann gab, herrschte ein reges Durcheinander, das die Barmstedter zu drei Toren innerhalb von fünf Minuten nutzten. Bennet von Schassen nach einer Linksflanke von Marvin Jensen (54.), Anil Orhan nach einer weiteren Aktion über links (55.) und Tim Pepe Hartlieb per Kopf nach einem Eckstoß (58.) drehten die Partie. In der Schlussphase war die Heim-Elf vor handgezählten 170 Zuschauern dem vierten Tor näher als Union dem 3:3.

„Ärgerlich“ nannte Reibe die Niederlage, um hinzuzufügen, dass „so etwas in einem Test aber zu verschmerzen“ sei. Die Sperre, die der Hamburger Fußball-Verband gegen Beckmann verhängen wird, könnte jedoch auch für Pflichtspiele gelten. So oder so werde Beckmann, nachdem er sich „noch am Sonntag vor versammelter Mannschaft entschuldigte“, wie Reibe berichtete, „seinen Mitspielern eine Kleinigkeit spendieren“ – was dem Teamgeist sicher zuträglich ist ...