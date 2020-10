Ein fast neues Gefühl

Handball: Barmstedter MTV gewinnt das Duell der Beinahe-Absteiger zum Auftakt in die Hamburg-Liga

18. Oktober 2020, 23:20 Uhr

Barmstedt | „Siege fühlen sich immer gut an – auch nach so langer Zeit.“ Die Erleichterung war greifbar, als Matthias Matuch die Schlusssirene hörte. Die von ihm trainierten Handballer des Barmstedter MTV sind mit einem 28:24 (14:11)-Heimsieg über den TH Eilbeck in die neue Hamburg-Liga-Saison gestartet. Zuletzt waren die „Rothosen“ vor fast acht Monaten beim 33:32 gegen die SG Hamburg-Nord II in den Genuss dieser Gefühle gekommen.

Im Duell der Beinahe-Absteiger der abgebrochenen Vorsaison bewiesen die Hausherren vor kleiner Kulisse in der Sporthalle Schulstraße den längeren Atem und vor allem eine bewegliche Abwehr, die den Gästen nur wenig gestattete. Zudem erwischte Dennis Bittner im Tor einen guten Tag. „Er hat uns hervorragend im Spiel gehalten: Mit der Deckung und dem Torwart-Spiel haben wir heute gewonnen“, stellte der frühere Torsteher Matuch erfreut fest.

Das galt besonders für die Phase nach dem Seitenwechsel, als die Barmstedter innerhalb von acht Minuten ihren auf bis zu vier Tore angewachsenen Vorsprung aus der Hand gaben (18:18). Doch Lasse Ott mit seinem sechsten Treffer an diesem Abend, Jan-Ole Carstensen mit einem Doppelpack und der Sonnabend überragende Kreisläufer Jannik Schnoor mit seinem achten von insgesamt zehn Torerfolgen läuteten mit dem 22:18 die finale Wende ein. Vor wenigen Monaten wären die Schusterstädter dazu mental wohl kaum in der Lage gewesen.

Für Matuch war dies ein Ergebnis der langen Vorbereitung. „Konditionell sind wir besser als in der vergangenen Sere – deshalb konnten wir uns aus dem Tief auch wieder heraus arbeiten“, stellte er fest.

Viel Arbeit hatte es auch im Vorfeld bedurft, um die Partie austragen zu können: Wegeführung, teilweise gesperrte Sitzreihen auf der Tribüne, Desinfektionsmittel an vielen Stationen und die namentliche Registrierung sämtlicher Besucher inklusive. „Das ist schon ein extremer Aufwand“, befand Matuch. Auch das Sieger-Bier gab es anschließend nur vor der Halle: Im Gebäude herrschte Alkoholverbot.

Ganz ohne Verluste ging der Tag nicht vonstatten: Schnoors Trikot wies am Ende ein veritables Loch auf – doch die Glücksgefühle angesichts des erfolgreichen Saisonstarts übertünchten den Ärger über den noch bevorstehenden Einsatz von Nadel und Faden deutlich.