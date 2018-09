Ein Ende mit Kampfansage

American Football: Fighting Pirates verlieren zum dritten Mal gegen Solingen / Aufstieg in 2019 das Ziel

von Michael Bunk

10. September 2018, 16:00 Uhr

Vor einem Jahr waren es zum Saisonabschluss Freudentränen, die in den Augen von Sylvia Nowak glänzten, als die Elmshorn Fighting Pirates den Sprung in die German Football League 2 geschafft haben. Sonnabend erstarrte die Miene der American-Football-Spartenleiterin des EMTV, als die Spieluhr noch 9,72 Sekunden anzeigte. So eben war den Solingen Paladins im vierten Versuch der Touchdown zum 47:49 aus Elmshorner Sicht gelungen. Zuvor hatte die Elmshorner Defense drei Anläufe von der 5-Yard-Linie erfolgreich abgeblockt, doch dann fand der Pass Danny Farley an der Außenlinie in der Endzone. Der Extrapunkt folgte zum 47:50.

Der Versuch, in der Restspielzeit mit einem Trickspielzug zu kontern misslang: Runningback Khairi Dickson passte auf Christopher Jensen, doch das Ei wurde abgefangen.

Zur Halbzeit hatten die Elmshorner nach Touchdowns von Christopher Jensen, Johannes Jermies und Khairi Dickson (3) noch 33:28 geführt. In dieser Phase waren die Emotionen auf beiden Seiten hoch geschlagen. Es gab zahlreiche Strafen wegen persönlicher Fouls. Nach der Pause beruhigten sich die Emotionen ein wenig. Leider blieb aus Elmshorner Sicht im Schlussviertel auch der Angriffsschwung auf der Strecke.

Die dritte Niederlage in Folge – zugleich auch die dritte in drei Vergleichen mit den Paladins – trübte naturgemäß die Stimmung für den Moment. Der Zuspruch von Fans oder Spieler-Eltern baute Trainer und Akteure wieder auf. „Wenn alle sagen, wie toll die Saison war, muss man seinen Blick aufklaren“, sagte Headcoach Jörn Maier. Platz drei als Aufsteiger – das hatte bei allen markigen Worten im Vorfeld kaum einer den Seeräubern zugetraut.

Und Trübsal zu blasen, war noch nie Sache der Pirates. Im Gegenteil: Die Kampfansage von Stadionsprecher Guido Behnken folgte auf dem Fuße. „Nächstes Jahr heißt es Elmshorn oder Solingen. Nächstes Jahr ist Payback-time“, kündigte er vor den treusten der treuen Fans an – was nichts anderes heißt als: Im Jahr 2019 geht es mit aller Macht um den Aufstieg in die erste Bundesliga. „Wenn wir mit niedrigeren Ansprüchen in die nächste Saison gingen, ließe sich das schon gegenüber den Spielern nicht erklären“, sagte Jörn Maier, der vor vier Jahren das Amt des Headcoaches mit nicht weniger Ansprüchen übernommen hatte, als möglichst irgendwann mit den Pirates Deutscher Meister zu werden. Aber diese Ansage gehörte dann – im Moment jedenfalls – noch in die Kategorie „Klappern gehört zum Handwerk“.