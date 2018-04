Durch Matsch und Eiswasser

Thorsten Scholz aus Klein Offenseth-Sparrieshoop hat ein Team für Extrem-Hindernisläufe gegründet

von Michael Bunk

27. April 2018, 16:00 Uhr

Abseits bekannter Wege erntet Thorsten Scholz immer wieder verwunderte Blicke. Die Nachbarn aber, sagt der 39-Jährige aus Klein Offenseth-Sparrieshoop, hätten sich an den Anblick gewöhnt, wenn er mit einem Sandsack im Nacken oder einem geschulterten Autoreifen durch die Straßen rennt. Dieses Zusatzgewicht braucht er. „Nur zu laufen – darauf habe ich keine Lust; da fehlt mir die Motivation“, sagt Scholz.

Die Veranstaltungen, die er besucht, sind daher auch nicht einfache Volks- oder Stadtläufe; sie hören auf Namen mit Xletix, Tough Mudder, Strongmen Run, Mud Master oder – auch wie jüngst im März bei noch Temperaturen unterm Gefrierpunkt – „Die härteste Sau von Heidenau“. Kurzum: Es geht um Extrem-Hindernisläufe. Ein Sport für Adrenalin-Junkies, die den besonderen Kick suchen. „Wahrscheinlich bin ich einer“, antwortet Scholz schmunzelnd auf die entsprechende Frage.

Nächster geplanter Start für Scholz ist am Sonntag, 29. April, in Kiel beim Dirty Coast. Dann wird er wieder das rote Shirt mit dem aufgedruckten weißen Wikingerhelm und der Aufschrift „OCR Northman“ überstreifen. OCR steht für Obstacle Course Racing, der offiziellen Bezeichnung des Extremsports. OCR Northman ist das Team, das Scholz im vergangenen Jahr mit einigen Gleichgesinnten aus seinem Heimatdorf, aus Elmshorn und Klein Nordende gegründet hat. Weitere Mitstreiter sind willkommen. „Ich möchte eine Anlaufadresse bieten“, sagt Scholz, der selbst Kontakte in der Nähe über soziale Netzwerke knüpfte.

Extrem-Hindernisläufe sind immer auch Teamsache. Oft sind meterhohe Mauern, riesige Kabeltrommeln oder ähnliche Schikanen auch gar nicht allein zu bewältigen. „Man startet vielfach allein, aber ist auf der Strecke nie allein“, so Scholz über die besondere Faszination. „Die Gemeinschaft macht den Sport aus.“ Mit Bouldern, also freiem Klettern in geringer Höhe, bereitet er sich neben regelmäßigem Jogging auf die Herausforderungen vor.

Richtig großen Respekt hat Scholz aber vor Wasser mit Temperaturen eben überm Gefrierpunkt. „Wenn der Kopf das erste Mal ins Eiswasser taucht, ist das eine unangenehme Erfahrung. Aber wenn man mit diesem Eindruck im Hinterkopf gleich darauf noch einmal wieder rein muss, ist das um so schlimmer“, so Scholz. Und diese Aufgaben gehören mittlerweile zum Standard bei großen wie kleinen Veranstaltungen.

Ursprünglich kommt Thorsten Scholz aus dem Fitnessbereich. Im Studio hat er bis zur Geburt seiner ersten Tochter regelmäßig Gewichte gestemmt. Dann war erst einmal Schluss mit Sport. Vor zwei Jahren fing er wieder an, sich regelmäßig zu bewegen. 2016 nahm der 1,89-Meter-Mann in Grömitz an seinem OCR-Wettbewerb teil: sieben Kilometer bei den Xletix in Grömitz. Während die meisten Teilnehmer auf den Laufstrecken zwischen den einzelnen Stationen durchpusten, sagt Scholz über seine Strategie: „Die Hindernisse sind für mich Erholung.“ Aber anstrengend und gut für Körper und Geist. In eineinhalb Jahren habe er 20 Kilogramm abgenommen.

Was so martialisch klingt, ist friedlich – und absolut familientauglich. Ende Mai startet die gesamte Familie Scholz in Weeze an der deutsch-niederländischen Grenze beim Mud Masters. Neben Thorsten Scholz dessen Ehefrau Natascha (37) sowie die beiden kleinen Töchter Johanna (7) und Emilia (5), für die es dann die Premiere beim OCR ist.





>www.facebook.com/

OCR.Northman/