Handball : Die Ritter in die Knie gezwungen

Hamburg-Liga: Der TuS Esingen ist seiner Favoritenrolle gegen den Barmstedter MTV beim 33:20-Erfolg gerecht geworden

11. Dezember 2019, 18:00 Uhr

BArmstedt/Tornesch | Eine Halbzeit auf Augenhöhe, danach chancenlos. So in etwa dürfte das Fazit der Barmstedter Handballer nach dem 20:33 (11:14) gegen den TuS Esingen in der Hamburg-Liga sein. Damit bleiben die Tornescher weiter in der Spitzengruppe der Hamburg-Liga, für den BMTV sieht es dagegen düster aus. Nur ein Sieg aus elf Partien bedeutet der letzte Tabellenplatz, das rettende Ufer ist schon drei Punkte entfernt. Die Tornescher benötigten nur sieben Minuten, um nach der Halbzeit von 14:11 auf 19:11 davonzuziehen. Die Partie war entschieden, der Widerstand der Barmstedter gebrochen.



„Das ist nicht unsere Kragenweite“, so Barmstedts Spielertrainer Matthias Matuch nüchtern. Dennoch: So langsam müssen Punkte her für die selbsternannten Handball-Ritter. Und auch der Aufstieg der Tornescher ist momentan weit weg, zu stabil scheint aktuell die Form des THB Hamburg zu sein, der schon fünf Zähler mehr auf dem Konto hat. Und auch der FC St. Pauli II, obwohl höchstwahrscheinlich nicht aufstiegsberechtigt, ist ein „hartes“ Brett. Weiter geht es nun im brisanten Lokalderby am Sonnabend, 14. Dezember (15 Uhr, Klaus-Groth-Straße), gegen den TSV Uetersen.Mieke Wulff (TSV Uetersen) hätte die Derby-Heldin für die Rosenstädter werden können. In der 59. Minute verwarf sie einen Siebenmeter gegen den TuS Esingen – so blieb es beim 27:27 (13:16). Sandra Ristedt (TSV) hatte zuvor für den TSV Uetersen zum Ausgleich getroffen.