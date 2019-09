Die Regionalliga vor Augen

Tennis: Herren 55 von SuS Waldenau bitten zum Aufstiegsspiel

Kornelius Krüger

05. September 2019, 12:37 Uhr

Pinneberg | Sie lassen sich nicht in die Karten schauen: „Wir werden kurzfristig entscheiden, wer am Sonnabend im Einzel beziehungsweise im Doppel aufschlägt“, sagt Ralph Seemann.

Seemann ist Mannschaftsführer der Tennis-Herren 55 von SuS Waldenau und bittet mit seinen Teamkameraden in zwei Tagen auf der heimischen Anlage am Pinneberger Jappopweg zum Aufstiegsspiel gegen LTTC Rot-Weiß Berlin. Der Sieger spielt nächste Sommersaison in der Regionalliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse. „Wir freuen uns auf die Begegnung. Berlin will bereits morgen anreisen und scheint heiß auf das Duell zu sein. Wir haben aber keinen Grund uns zu verstecken und rechnen uns Siegchancen aus“, erklärt Seemann.

Die Bilanz der vergangenen Monate gibt ihm Recht. Bereits in der Hallensaison war Waldenau der Aufstieg in die Regionalliga gelungen und auch auf den Sandplätzen wurde der Erfolgskurs fortgesetzt: Jedes der fünf Matches in der Nordliga wurde schon nach den Einzeln gewonnen. Eine Matchbilanz von 10:0 Punkten, 38:7 Matches, 79:16 Sätzen und 505:207 Spielen spricht für die Dominanz in der Liga. „Wir haben einen sehr guten und vor allem breiten Kader“, sagt Seemann, der vor dem Aufstiegsduell dennoch einige Sorgenfalten auf der Stirn hat. Einige Akteure plagen sich mit Verletzungen herum; deren Einsätze sind fraglich. „Ich werde keine Namen verraten, aber es wird ein Wettlauf gegen die Zeit“, prophezeit der Kapitän.

Angesichts der schlechten Wettervorhersage stellt sich das SuS-Team auch auf eine Austragung unter Dach – man würde in die Halle des Pinneberger TC ausweichen – ein. „Wir hoffen, dass wir das Spiel auf den Sandplätzen über die Bühne bekommen; in der Halle haben wir aber auch unsere Qualitäten“, gibt sich Seemann gelassen.

Die Tennisherren des TV Uetersen müssen indes am Sonnabend zum TC Rot-Weiß Wahlstedt reisen. Im Kreis Segeberg geht es für das Team um Mannschaftsführer Yannick David Zipp um den Aufstieg in die Landesliga. Der TVU geht als Außenseiter in die Begegnung.