Die Macht ist mit den Allis

Elmshorner Baseballer nutzen am offiziellen Star-Wars-Tag ihre Chancen auf einen Doppelsieg gegen die Hamburg Marines

von Michael Bunk

07. Mai 2019, 16:00 Uhr

Elmshorn | Den ersten Pitch übernahm Star-Wars-Oberbösewicht Darth Vader, doch aus Sicht der Elmshorn Alligators behielt am zweiten Spieltag der 2. Baseball-Bundesliga Nord die gute Seite der Macht die Oberhand – nämlich der Gastgeber mit einem Doppelsieg über die Hamburg Marines. Am offiziellen Stars-Wars-Tag (May the Fourth/Force) ließen die Echsen ihren Gästen aus Hamburg-Bergedorf mit einem Offensivfeuerwerk (24:9) und einer perfekten Defensiv-Leistung (4:0) keine Chance. US-Pitcher Robert Ingram ließ im zweiten Spiel lediglich einen Hit der Marines zu. Auch die Feldabwehr stand hinter ihrem Werfer. Im Außenfeld hielt ihm unter anderem Simeon Bünsow mit drei spektakulären Fängen den Rücken frei.

„Ich habe einige Wechsel in der Startaufstellung vorgenommen, um auch den wirklich gut trainierenden Ersatzspielern eine Chance zu geben. Und sie haben ihre Aufstellung mehr als bestätigt. Ich bin mit ihren Leistungen sehr zufrieden“, so Alligators-Trainer Dennis Scherfisee.

Nach Spiel eins hatte er noch die kassierten neun Runs kritisiert. „Eindeutig zu viel“, verdeutlichte Scherfisee, der die Offensive als „Schlüssel zum Erfolg“ wertete. Nach sieben Innings war der Vorsprung so groß, dass die Partie vorzeitig beendet wurde. In zwei Wochen geht es für die Elmshorner zum amtierenden Meister nach Kiel – Spiele, die Allis-Sprecher Matthias Diekert als richtungsweisend einstuft.