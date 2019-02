Die gute Seele wird 80

Christa Harms ist die wahrscheinlich älteste Schwimmtrainerin in Schleswig-Holstein. Heute feiert sie Geburtstag – und ist im Trainingsalltag des Swim-Teams Stadtwerke Elmshorn weiterhin unverzichtbar.

von Michael Bunk

27. Februar 2019, 16:00 Uhr

Bei den eigenen Wettkämpfen in der Elmshorner Traglufthalle ist ein Sitzplatz für sie fest reserviert. Wenn die Jüngsten des Swim-Teams Stadtwerke Elmshorn auswärts ins Becken springen, hat Christa Harms ihren eigenen Campingstuhl dabei. Mehrere Stunden am Stück stehen, das ist dann doch nichts mehr für sie. So viel Tribut ans Alter darf sein, denn die wahrscheinlich älteste aktive schleswig-holsteinische Schwimmtrainerin feiert am heutigen Mittwoch ihren 80. Geburtstag. Vom Ruhestand ist die rüstige Seniorin aber immer noch weit entfernt.

Ein wenig eingeschränkt hat „Harmsi“, wie sie von ihren Trainerkollegen wie auch den Kindern nur genannt wird, ihren Tätigkeitsbereich aber schon. Zwei der drei Fördergruppen des STE betreut seit zwei Jahren Carola Mehlert. Die sogenannte FG 3 sowie die Kindergruppe 1 stehen weiterhin unter der Regie der rüstigen Seniorin. Zudem gilt sie als „Herz des Breitensports“ in der Start- und Trainingsgemeinschaft aus Elmshorner MTV und FTSV Fortuna (Schwimm-Zentrum Elmshorn/SZE).

Christa Harms’ Werdegang ist auch ein Ritt durch die wechselvolle Geschichte des Schwimmsports an der Krückau. Begonnen hatte sie ihre Trainertätigkeit 1975 zunächst im damaligen SV Flipper, der sich neun Jahre später mit dem Elmshorner Schwimmclub als Startgemeinschaft zum SZE zusammenschloss. 1990 erfolgte unter diesem Namen die endgültige Fusion als Abteilung der damaligen FTSV Elmshorn. 2001 bündelten dann beide großen Elmshorner Vereine ihre Kräfte zum Swim-Team Elmshorn.

Seither sind fast alle großen Elmshorner Schwimmer irgendwann einmal durch ihre Schule gegangen: Heiko Hell, Olympiateilnehmer 1996 und 2000, ebenso wie etwa die aktuellen Freiwasser-Weltcup-Schwimmer Lea Boy (jetzt SV Würzburg 05) oder Rob Muffels und Finnia Wunram (beide jetzt SC Magdeburg).

Inzwischen hat sie schon Kinder ihrer ersten Schützlinge unter sich gehabt, wie die Brüder Florian, Christian und Malte Derdak, deren Mutter Nicole (geborene von Drathen) einst ebenfalls die Harmssche Schwimmschule durchmachte.

Eine Schule mit Härte und Herz, denn: „Dreimal in der Woche muss schon Training sein“, hat Harms bereits vor einem Vierteljahrhundert als Maxime ausgegeben – und daran hat sich auch für Acht- bis Zehnjährige praktisch nichts verändert. Schwimmen ist eine Fleißsportart.

Damit macht man sich nicht nur Freunde. „Sie ist streng; meine Tochter hat sie gehasst“, sagt etwa Michael Schulz augenzwinkernd. Der Vorsitzende des SZE weiß aber auch, dass dieser Weg Erfolg bringt. Auf der anderen Seite lieben die gleichen Kinder ihre Trainerin und lassen nichts auf sie kommen, denn ehrenamtliches Engagement gehören zu Harms’ Selbstverständnis ebenso dazu. 30 Jahre organisiert sie nun schon die Sommerferienfreizeit der jüngeren Schwimmer in Waldkirchen im bayrischen Wald. Hinzu kommen Trainingslager zu Ostern und im Herbst in Bad Segeberg, wo die Jugendherberge stets fest gebucht ist.

Im Vergleich zu Christa Harms ist STE-Cheftrainer Jörg Freyher ein Jungspund – sowohl altersmäßig, beide trennen 34 Jahre, als auch von der Erfahrung in Elmshorn her. Freyher ist seit 2010 für den EMTV tätig. „Harmsi ist ein Urgestein mit so viel Erfahrung, auf die wir nicht verzichten können“, sagt er. „Sie ist die gute Seele, die den Laden zusammenhält.“ Michael Schulz ergänzt: „Wer mit 80 so viel Engagement in die Sache legt, davor ziehe ich den Hut.“

Und so wird Christa Harms auch am kommenden Wochenende, 2./3. März, wieder spätestens um 9 Uhr in der Traglufthalle sein. Dann findet dort der 35. Elmshorner Stadtwerke-Cup statt. Unter den allein vom Gastgeber gemeldeten 77 Schwimmern sind dann auch etliche ihrer Schützlinge.