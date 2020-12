Die Fußballschule von Holstein Kiel kommt nach Kiebitzreihe

Avatar_shz von Johannes Speckner

Wedel | Warum die Fußballschule des Hamburger SV, die des FC St. Pauli oder gar die von Real Madrid einladen, wenn es auch im nördlichsten Bundesland einen Profiverein gibt, der ein solches Angebot für den Nachwuchs hat? „Wir sind in Schleswig ansässig haben uns ganz bewusst für eine Partnerschaft mit Holstein Kiel entschieden“, berichtete Kim Neidenberger, Sportlicher Leiter der Fußball-Abteilung von Rot-Weiß Kiebitzreihe.

Der Steinburger Klub ist einer von aktuell zwölf Partnervereinen der Fußballschule des Zweitligisten Holstein Kiel, die vom Montag, 26. Juli 2021, bis zum Freitag, 30. Juni 2021, der sechsten Woche der Schulsommerferien, auf der Sportanlage an der Kiebitzreiher Schulstraße Station machen wird. „Anmeldungen für diesen Höhepunkt sind ab sofort möglich und zu empfehlen, weil es eine Frühbucheraktion gibt“, erklärte Neidenberger. Wer sich bis zum Montag, 11. Januar 2021, anmeldet, zahlt nur 159 Euro pro teilnehmendem Kind; anschließend erhöht sich die Gebühr auf 169 Euro.

Trainiert wird auf Naturrasen unter freiem Himmel, so die Corona-Beschränkungen dies in knapp sieben Monaten hoffentlich wieder zulassen werden. Die Verantwortlichen der KSV Holstein werben mit altersgerechtem Training in kindgerechter Atmosphäre, spannenden Wettbewerben, Spielen und Turnieren sowie viel Spaß, viel Fußball und viel Holstein Kiel. Für die teilnehmenden Kinder gibt es täglich Mittagessen und Getränke, eine Obstpause am Nachmittag und ein Abschiedsgeschenk.

Zudem bekommt jeder Teilnehmer ein Trikotset der Kieler Fußballschule, das neben einem Jersey mit Wunschname und Wunschrückennummer auch eine kurze Hose, ein Paar Stutzen sowie eine Trinkflasche beinhaltet. Ab dem August 2021 dürften also in Kiebitzreihe die Kinder, die ein Trikot der KSV Holstein tragen, gegenüber denen im HSV- oder St. Pauli-Dress in der Überzahl sein ...