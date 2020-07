Die Frauen-SG FCE/Lieth startet

Fußball: Die Verantwortlichen aus Elmshorn und Lieth lassen sich vom Aufstiegs-Verbot des HFV für Spielgemeinschaften nicht aufhalten

06. Juli 2020, 16:00 Uhr

Elmshorn | Als Michael Homburg am Sonnabend den letzten Drittliga-Spieltag verfolgte und sah, wie die U23 des FC Bayern München Meister wurde, aber nicht aufsteigen darf, da in der 2. Bundesliga keine Zweitvertretungen zugelassen sind, dachte er: „Dieses Schicksal könnte uns auch ereilen.“ Mit „uns“ meint der Präsident des FC Elmshorn in diesem Fall die 1. Frauen seines Klubs, die er trainiert und die in der kommenden Saison eine Spielgemeinschaft mit der benachbarten SV Lieth bilden werden – obwohl es im Bereich des Hamburger Fußball-Verbandes weiterhin ein Aufstiegsverbot für Spielgemeinschaften gibt. Sie sind bis zur Damen-Bezirksliga und Herren-Kreisklasse, aber in keiner höheren Liga zugelassen.

Dem „bayrischen Schicksal“ wären die Elmshornerinnen und die Lietherinnen, nachdem ihre Verantwortlichen im Frühjahr beschlossen hatten, zukünftig gemeinsame Sache zu machen, gerne entgangen. Deshalb hatte der FCE-Vorstand für den Außerordentlichen HFV-Verbandstag am 22. Juni einen Antrag gestellt, die Spielordnung sowie Durchführungsbestimmungen dahingehend zu verändern, dass Spielgemeinschaften im Damen-Bereich auch in höheren Ligen erlaubt und mit Aufstiegsrecht ausgestattet werden. „Leider war ich beruflich verhindert und konnte an jenem Abend nicht beim Verbandstag sein“, erklärte Homburg.



Norbert Bandholz traute seinen Ohren kaum





Norbert Bandholz, der ihn als 2. Vorsitzender der Liether Fußball-Abteilung vertrat, begründete den Antrag auf der Versammlung damit, dass „die Anzahl der aktiven Spielerinnen leider seit Jahren kontinuierlich sinken“ und sich dieser Trend durch die Corona-bedingte, lange Pause „leider noch verstärken“ würde. Deshalb warb er darum, „dass Damen-Spielgemeinschaften unabhängig von der Spielklasse möglich sind, um Frauen-Fußball weiter aktiv auch mit Leistungsanspruch durchführen zu können“.

Als daraufhin Andrea Nuszkowski, Vorsitzende des HFV-Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, die Bühne betrat, habe er „seinen Ohren kaum getraut“, gab Norbert Bandholz zu. Nuszkowski warnte die Anwesenden „eindringlich“ davor, dem FCE-Antrag zuzustimmen, da er „der Spielordnung des Deutschen Fußball-Bundes widersprechen“ würde. Laut DFB-Spielordnung „dürfen Spielgemeinschaften nicht zur Verstärkung der Leistungsfähigkeit gebildet werden, sondern nur, wenn ansonsten kein Spielbetrieb aufrechterhalten werden könne“, so Nuszkowski weiter.

„Bei dieser Aussage haben sich mir sämtliche Nackenhaare nach oben gesträubt“, klagte Homburg, der die Versammlung im Internet-Livestream verfolgte und das Verhalten der Ausschussvorsitzenden als „sehr zweifelhaft“ rügte: „Sie hat den Eindruck erweckt, als würde unser Antrag gegen DFB-Statuten verstoßen – was aber definitiv nicht der Fall ist, was sie auch wissen müsste.“

Fakt ist: In den anderen norddeutschen Fußball-Landesverbänden sind Spielgemeinschaften im Frauen-Bereich gang und gäbe. So gibt es in Schleswig-Holsteins Landesliga Holstein (zweithöchste Landesspielklasse) mit der SG Zarpen/Krummesse einen Zusammenschluss, der sogar von Vereinen aus zwei Kreisen (der TSV Zarpen ist in Stormarn und der Krummesser SV im Herzogtum Lauenburg beheimatet) gebildet wird, sowie der SG Holstein Süd, die seit 2012 (!) aus den drei Stormarner Klubs TuS Hoisdorf, SV Siek und TSV Trittau besteht, zwei Spielgemeinschaften. In der Landesliga Schleswig waren in der Serie 2019/2020 mit der SG Wilstermarsch, SG Brekendorf/Borgstedt, SG Eckernförder MTV/Fleckeby, FSG Goldebek/Arlewatt, SG Nienkattbek/Bargstedt sowie SG Langenhorn/Enge-Sande sage und schreibe sechs von zwölf Teams Spielgemeinschaften.



Der SHFV ist deutlich toleranter als der HFV





„Damit verstößt der Schleswig-Holsteinische Fußball-Verband keinesfalls gegen die DFB-Spielordnung“, weiß Homburg. Auch im Herren-Bereich gibt es im nördlichsten Bundesland Spielgemeinschaften, die nur in der höchsten Landesklasse, der Oberliga, nicht zugelassen sind: Im Mai 2011 durfte die SG Türk-Spor/Itzehoer SV 09 deshalb nicht in Schleswig-Holsteins Beletage aufsteigen. Im Damen-Bereich gab es von 2011 bis 2019 dagegen mit der FSG Ratekau-Sereetz eine Spielgemeinschaft in der höchsten Landesklasse. Und in Niedersachsen spielen in der Landesliga, der zweithöchsten Etage, fünf Spielgemeinschaften.

„Umso merkwürdiger ist das Verhalten von Frau Nuszkowski, die mit dem Verweis auf das angebliche Verstoßen gegen DFB-Statuten ein Killer-Argument hatte, das die Verantwortlichen der anderen Klubs, die sich mit dem Thema nicht groß beschäftigt hatten, beeindruckt hat“, klagte Homburg. Nuszkowskis zweite Einlassung, dass ihr „keine sinkenden Zahlen bei den Spielerinnen und Damen-Teams bekannt“ seien und es „in Hamburg genügend Frauen-Teams geben“ würde, konterte Homburg mit Verweis auf die tatsächlich gemeldeten Mannschaften. Der FCE-Vorsitzende „zählte genau nach“: Im HFV-Bereich gibt es aktuell 88 Frauen-Teams – einschließlich derer, die in der Sonderklasse auf dem Siebener-Feld antreten. Im Vergleich dazu kicken 110 Mannschaften im Senioren-Bereich, der auch leistungsorientiert mit Ober-, Landes- und Bezirksliga spielt und in dem Spielgemeinschaften zugelassen sind. „Wie das zusammenpasst, weiß nur Frau Nuszkowski“, so Homburg.



Michael Homburg und Erik Lohse als Trainerduo





Die Verantwortlichen der Vereine aus der Krückaustadt und aus Klein Nordende lassen sich vom „Aufstiegsverbot“ der HFV-Offiziellen aber nicht davon abhalten, ihre Spielerinnen gemeinsam gegen den Ball treten zu lassen. Nachdem in der abgebrochenen Serie 2019/ 2020 bereits einige Liether B-Mädchen via Zweitspielrecht für die FCE-Frauen in der Bezirksliga am Ball waren, wird in der neuen Saison 2020/2021 „definitiv die Spielgemeinschaft FC Elmshorn/SV Lieth starten“, wie Homburg beteuerte. Wie das SG-Team – die FCE-Kickerinnen nannten sich zuletzt selbst als „Chicks“ – heißen wird, ist noch offen: „Wir können einen Namenfindungswettbewerb durchführen“, sinnierte Homburg, der das Team zusammen mit Erik Lohse trainieren wird.

Lohse als bisheriger Coach der SVL-Mädchen habe „einen sehr, sehr großen Anteil daran, dass diese Spielgemeinschaft entsteht“, betonte Homburg. Davon, ein zweites Frauen-Team für die Kreisliga oder die Sonderklasse zu melden, sehen die Verantwortlichen wohl ab: „Weil wir wegen der Corona-Beschränkungen zurzeit kein normales Training anbieten können, wäre es doppelt schwer, externe Neuzugänge zu akquirieren“, so Homburg.

Was die Aufstiegsmöglichkeiten für Spielgemeinschaften angeht, ist laut Homburg das letzte Wort noch nicht gesprochen: „Es wird im Frühjahr 2021 einen regulären Verbandstag geben, auf dem wir unseren Antrag neu einreichen werden“, versprach Homburg, der zudem einen offenen Brief an den HFV schickte, in dem er sich über Nuszkowskis Verhalten beschwerte. Für die Serie 2020/2021 bleibt es aber definitiv beim Aufstiegs-Verbot, da die Durchführungsbestimmungen nun fix sind. Werden die SG-Damen am Ende Erster oder Zweiter, würden sie sich aber laut Homburg „keinesfalls über den Nicht-Aufstieg ärgern, sondern über eine sehr gute Saison freuen“. Vielleicht gäbe es ja auch eine Meisterfeier wie beim FC Bayern ...