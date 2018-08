Die fliegende Elmshornerin

Anke Tinnefeld hat den Ärmelkanal durchschwommen / Ein stundenlanger Kampf gegen Wind, Wellen und den eigenen Kopf

von Patrick Tabel

04. August 2018, 15:55 Uhr

Mehrere Stunden am Stück im Wasser, begleitet von riesigen Autofähren und stechenden Feuerquallen. Dazu unnachgiebige Strömungen und phasenweise anderthalb Meter hohe Wellen. Wenn Anke Tinnefeld erzählt, wie sie erfolgreich den Ärmelkanal durchschwommen hat, wirkt sie selbst ein wenig ungläubig. „Nein, gerafft habe ich es immer noch nicht“, gesteht die Elmshorner Extrem-Sportlerin.

Fast zwei Wochen sind vergangen, seit Tinnefeld am frühen Morgen des 22. Juli vor der englischen Küste nahe Dover und der berühmten Kreidefelsen ihre bislang größte Herausforderung angenommen hat. Exakt 15 Stunden und 13 Minuten voller Strapazen später quälte sich die 44-Jährige wieder aus dem Wasser. Total entkräftet, aber überglücklich, denn sie hatte ihr Ziel erreicht: Ein kleiner Strandabschnitt westlich der französischen Hafenstadt Calais. Knapp 34 Kilometer Luftlinie vom Startpunkt entfernt.



Herausforderungen im Wasser und an Land





Sehr ergriffen sei Tinnefeld gewesen, als sie endlich wieder Sand an den Füßen spürte. Ein gebührendes Empfangskomitee fand die Schwimmerin allerdings nicht vor. „Am Ziel war niemand“, sagt sie. Stattdessen waren noch einmal Konzentration und vor allem Kletterkünste gefragt. Der weiche Sand im Flachwasserteil wich recht schnell rutschigen Felsen. Um den Zielpunkt zu erreichen, musste Tinnefeld diese noch überwinden, ehe die Zeit gestoppt wurde. „Gar nicht so einfach nach so vielen Stunden im Wasser und vor allem in der Horizontalen“, räumt die 44-Jährige ein.

Gerne hätte sie an Land noch einen kleinen Moment für sich gehabt. „Das hat ein wenig gefehlt“, sagt sie rückblickend. Doch dafür blieb letztlich keine Zeit. Auch aus gesundheitlichen Gründen: Mehr als 15 Stunden schwamm Tinnefeld in etwa 18 Grad kaltem Salzwasser. Um zu verhindern, dass der Körper anschließend unterkühlt und Kreislaufprobleme auftreten, wurde die Elmshornerin schnell aufs Begleitboot gebracht.

Betreuerin Fiona und Freund Christopher hatten für ihren erschöpften und übermüdeten Schützling an Bord einen großen Berg aus Kissen und Decken vorbereitet. Dann ging es zurück ins Hotel nach England. Zweieinhalb Stunden hat die Fahrt gedauert.

Von dieser habe Tinnefeld allerdings nicht mehr viel mitbekommen. Zu groß waren die Anstrengungen der vergangenen Stunden. Nicht nur körperlich, sondern auch mental.

Zunächst lief jedoch alles nach Plan. Tinnefeld legte ein gutes Tempo vor. „She’s flying“, (dt.: „Sie fliegt“) staunte Betreuerin Fiona – selbst erfahrene Langstrecken-Schwimmerin – über die Leistung ihrer Athletin. Eine Kanalschwimmerin, die rund 50 Minuten vor Tinnefeld ins Wasser gestiegen war, wurde sogar überholt.

Nach etwa sechs bis sieben Stunden musste die 44-Jährige jedoch zunehmend kämpfen. Starker Wind hatte das Wasser aufgepeitscht. Bis zu anderthalb Meter hohe Wellen schlugen der Elmshornerin nun immer wieder ins Gesicht. Dazu hatten die gefürchteten Strömungen sie vom Kurs abgebracht. Zeitweise gefährlich nah an die viel befahrenen Schiffahrtsrouten in der Straße von Dover.

„Der Kapitän des Begleitbootes hat mich dann aufgefordert, ich solle zuschwimmen. Sonst müsse er mich rausnehmen“, beschreibt Tinnefeld die wohl kritischste Phase ihrer Tour. Vier Stunden dauerte Tinnefelds anschließender Kampf gegen Wind, Wellen und Strömung – und letztlich auch gegen das vorzeitige Ende ihres Traums von der Kanaldurchquerung. Vier Stunden voller Ungewissheit, ob es reicht, um wieder auf Kurs zu schwimmen.

„Schwimmen ist für mich wie meditieren“, hatte Tinnefeld noch vor ihrem Start betont. Doch jene quälenden Stunden haben selbst in ihr für eine „innere Unruhe“ gesorgt. Bis zum Moment, als der Kapitän grünes Licht für die weitere Strecke gab.

Ein riesiger Motivationsschub. Weder schmerzhafte Feuerquallen noch die von Christopher frisch geangelten und anschließend für die Crew zubereiteten Makrelen ließen Tinnefeld aus dem Wasser rauf ins Boot flüchten. „Ich habe ihnen aber verboten, vor meinen Augen zu essen“, sagt sie und grinst. Frische Makrele wäre sicherlich deutlich schmackhafter gewesen als das kohlenhydrathaltige Gel, mit dem Tinnefeld an diesem Tag vorliebnehmen musste.

Alle 30 Minuten legte die Schwimmerin eine kurze Trinkpause ein. Ihre Betreuerin seilte dann eine Flasche mit dem hochdosierten Energiekonzentrat die Bootswand zu Tinnefeld hinab. Eine unter diesen Bedingungen lebensnotwendige Maßnahme. „Man verbrennt so pro Stunde im Wasser knapp 1000 Kalorien“, erklärt die Elmshornerin.

Zusätzliche Kraft erhielt Tinnefeld, als sie gegen Abend endlich die französische Küste im Blick hatte. „Das war schon toll. Vorher habe ich ja immer nur Wasser und die blaue Bootswand gesehen“, erinnert sie sich an jenen Moment. Bis sie jedoch wieder festen Boden unter den Füßen hatte, sollten noch einige teils frustrierende Stunden vergehen. „Irgendwann denkt man, die Küste kommt gar nicht näher. Da muss man sich dann schnell wieder auf sich konzentrieren“, mahnt die Elmshornerin.



Schwimmzüge-Zählen gegen den Frust





So habe sie die Zeit beispielsweise damit verbracht, ihre Schwimmzüge zu zählen. Einen nach dem anderen. Minute für Minute. Stunde für Stunde. Bis der Kapitän des Begleitschiffes irgendwann den Anker setzte. Das war der Moment. Das Ziel war nun nur noch wenige Hundert Meter entfernt. Tinnefeld sammelte ihre letzten Kräfte und erreichte schließlich gegen 22.15 Uhr den Strand.

Bereits kurz danach erreichten sie etliche Glückwunsch-Mails von Freunden und Bekannten aus aller Welt. „Das war eine Wochenaufgabe, die alle zu beantworten“, zeigte sich die 44-Jährige von Stolz und Dankbarkeit erfüllt. Erholt hat Tinnefeld sich bei ihrem Freund Christopher in London. Seit Dienstag ist sie nun wieder in Elmshorn. Der Alltag als Steuerberaterin wartet. Bis dieser die 44-Jährige jedoch wieder gänzlich vereinnahmt hat, werden wohl noch einige Tage vergehen.