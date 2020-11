Die Anfänge des Frauenfußballs

Fußball: Rosi Hellmund erinnert sich daran, wie sie vor 50 Jahren für Union Tornesch auf Torejagd ging / Feiern war ihr wichtiger als Erfolg

26. November 2020, 17:30 Uhr

Tornesch | „Da trainieren Frauen.“ Dies wurde Rosi Hellmund von ihrem Mann berichtet, nachdem er im Herbst 1970 mit dem gemeinsamen Sohn im Kinderwagen an der Tornescher Friedlandstraße spazieren gegangen war. „Das hat mich neugierig gemacht“, betonte Hellmund, die wenig später beim FC Union Tornesch anfragte, ob sie mittrainieren dürfe. Obwohl Hellmund den Fußball bis dahin „nur aus dem Fernsehen kannte“, wie sie selbst es ausdrückte, erwies sie sich als überaus talentiert.

„Hellmund war eine sehr gute Spielerin“, erinnert sich Ulf Jothe, der neben Winfried Hamm in der Anfangsphase als Trainer des Tornescher Frauen-Teams fungierte. Dieses war am 18. August 1970 unmittelbar, nachdem das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes den Frauenfußball erlaubt hatte, gegründet worden. Hellmund gehört also zu den „Pionierinnen des Frauenfußballs“, der im Kreis Pinneberg von Anfang an auch beim Heidgrabener SV, beim SC Pinneberg und bei Holsatia Elmshorn betrieben wurde.

„Einige dumme Sprüche mussten wir uns anhören, als wir in die Männer-Domäne Fußball eingedrungen sind“, sagte Hellmund, die in der Nähe von Buxtehude aufwuchs und ihrer Jugend beim TV Voßhusen – dieser Klub wurde 1967 in „TVV Neu Wulmstorf“ umbenannt – Handball spielte, rückblickend. Beim Handballsport, den Hellmund „im Vergleich zum Fußball als deutlich härter“ empfand, hatte sie solche Sätze nicht zu hören bekommen. Im Fußball, der für sie „schnell die Sportart Nummer eins geworden“ sei, sei zu ihr „unter anderem gesagt worden, dass Frauen an den Kochtopf gehören würden“, so Hellmund. Sie stellte aber fest, dass die Vorbehalte gegen Frauenfußball „rund 20 Jahre nach seiner Einführung deutlich nachgelassen“ hätten.



Sieben Treffer in einem Spiel und Aushilfstorfrau





Ihre Fähigkeiten auf dem Fußballplatz stellte die gebürtige Niedersächsin „am liebsten vorne rechts im Sturm“ unter Beweis. In einem Spiel schoss sie sieben Tore, wofür sie nicht nur von ihrem Coach, sondern auch in einem Zeitungsartikel ausführlich gelobt wurde. Als sich die damalige Union-Torfrau Petra von Borstel das Bein brach, half Hellmund auch zwischen den Pfosten aus – sie war aber „froh“, als sie „wieder im Feld spielen durfte“.

Die Vollblut-Stürmerin hob hervor, dass ihr „das gesellige Beisammensein mit Mitspielerinnen und die Feiern viel wichtiger als sportlicher Erfolg gewesen“ seien. In besonders schöner Erinnerung hat sie Freundschaftsspiele gegen das dänische Team BK Rødovre, bei dem die Tornescherinnen mehrmals zu Gast waren und das auch zum Gegenbesuch in den Kreis Pinneberg kam. „In Dänemark war der Frauenfußball damals schon weiter als in Deutschland“, betonte Hellmund. Tatsächlich hatte 1969, als die DFB-Offiziellen den Frauenfußball noch für „unschicklich“ hielten, ein dänisches Frauen-Nationalteam an der „Coppa Europa per Nazioni“, dem Vorläufer der heutigen Frauen-Europameisterschaft, teilgenommen und den zweiten Platz belegt.



Dem Landesliga-Aufstieg folgt der Wechsel zum TSV





Erfolge feierten auch Hellmund und ihre Tornescherinnen: „Wir haben einige Meisterschaften eingefahren und sind etwa 1980 in die Landesliga aufgestiegen“, so Hellmund, die es aber zu Beginn der 1980er-Jahre zunehmend störte, dass das Frauen-Team beim FC Union „deutlich weniger wertgeschätzt wurde als die Männer-Mannschaften“.

Daraufhin kehrten sie, Brigitte Villwock und weitere Mitspielerinnen der Friedlandstraße den Rücken und wechselten 1981 zum TSV Uetersen. „Dort wurden wir mit offenen Armen empfangen“, so Hellmund, die den damaligen TSV-Vorstand lobte: „Das Frauen-Team wurde genauso behandelt wie die Herren, wodurch wir alle Freiheiten genossen haben.“ Peter von Stamm, in dessen gleichnamigem Restaurant Hellmund arbeitete, spendierte den Uetersen Frauen auch neue Trikots.

Im Uetersener Restaurant von Stamm treffen sich viele der damaligen Tornescher und Uetersener Spielerinnen noch heute regelmäßig. „Ein- bis zweimal pro Jahr versuchen wir, eine Zusammenkunft zu organisieren“, so Hellmund, die sich einst auch als Nachwuchs-Trainerin sowie als Schiedsrichterin engagierte. Das Uetersener Rosenstadion oder das „Torneum“, in das die Union-Teams im Herbst 2014 gezogen waren, besucht Hellmund nicht. 2012 fand die Uetersenerin mit dem Malen ein neues Hobby, in dem sie ebenfalls talentiert ist: Sie stellte ihre Bilder schon im Kreis Pinneberg (Holm und Heist) sowie im Kreis Segeberg aus.

Mit Josefin Lutz benannte Hellmund aber immerhin eine aktuelle Tornescher Spielerin: „Sie muss gut sein, denn sie schießt viele Tore“, urteilte Hellmund anhand von Zeitungsartikeln. Dass die Union-Frauen schon seit 2008 durchgehend Hamburgs höchster Klasse angehören, nannte sie „eine schöne Sache“. Und vielleicht macht Hellmund mit ihrem Mann ja demnächst einen Spaziergang am „Torneum“ vorbei, um zu sehen, wie dort Frauen trainieren ...