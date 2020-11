DFB-ePokal: Frühes Aus für Union und den SVR

Avatar_shz von Johannes Speckner

23. November 2020, 01:34 Uhr

Bönningstedt/Tornesch | Wie im echten Fußball, so geben auch im Computer-Simulationsspiel FIFA 21 Kleinigkeiten den Ausschlag. Der Tornescher Marco Nierzwicki, der sich den Hamburger SV als Team ausgesucht hatte, spielte beim Stand von 3:3 in der 87. Minute Xavier Amaechi perfekt frei und gab einen Schuss ab, bei dem er und seine Mitspieler den Torschrei auf den Lippen hatten – traf aber nur den rechten Pfosten. So ging es in die Verlängerung, wo Nierzwicki ebenso mit 3:4 nach Golden Goal – dieses im „echten“ Fußball wieder abgeschaffte Format gibt es beim PC-Spiel noch – verlor wie der Tornescher Malte Hedderich. Dies bedeutete für das neu aufgestellte E-Sport-Team des FC Union Tornesch unter dem Strich eine 0:2-Niederlage gegen den SV Eintracht Ihlow.

Das frühe Aus im neu gegründeten DFB-ePokal nahm Hedderich, der auch schon an einer FIFA-Weltmeisterschaft teilnahm, gelassen: „Wir haben zwei enge 50:50-Spiele verloren – es sollte leider nicht sein.“ In der ersten Runde hatte das Union-Team den TSV Sandstedt mit 2:0 geschlagen. Hier gewann neben Hedderich (6:2) auch Georg Raffelt (2:1). „Wir haben gegen die Ihlower alles gegeben, aber gegen solide Gegner das Nachsehen gehabt“, urteilte Hedderich.

Etwas besser machte es der zweite Kreis-Vertreter SV Rugenbergen, der mit Arda Dündar, Hendrik Hoch, Linus Lehment, Anton Leseberg und Fabian Reineke fünf Akteure im Kader hat. Zum Auftakt schlugen die Bönningstedter den TSV Bargteheide mit 2:0 (Dündar gewann mit 3:0 und Reinecke mit 5:0). Ein knappes 2:1 gegen den 1. FC Nordenham – Hoch mit 5:0 sowie Dündar mit 2:1 siegten, während Reinecke 3:5 verlor – bescherte den Einzug in die dritte Runde. Dort hieß es 1:2 gegen den TV Neuenkirchen Gut Heil, weil nur Dündar mit 3:2 triumphierte, während Leseberg (0:4) und Hoch (1:3) verloren.

„Das nächste Mal schicken wir Finja Krieg ins Rennen“, hieß es auf der Instagram-Seite des FC Union. Die Mittelfeldakteurin des Tornescher Frauen-Oberliga-Teams ist dem Vernehmen nach auch am PC eine gute Spielerin – und sie hätte bei Amaechis Chance vielleicht mehr Glück gehabt.