Deutscher Meister wird nur der FCB

01. März 2019, 16:00 Uhr

Kommen wir in diesem Monat wieder zu dem zurück, was wirklich wichtig ist – zum Fußball.

Was für ein letztes Halbjahr war das bloß! Fast magisch. Eine nahezu euphorische Aufbruchsstimmung lag da flirrend in der Luft und selbst wir versierten Fahrensleute ahnten den Hauch einer Möglichkeit, historisch Großartiges zu erleben. Nicht wenige von uns waren nach Jahren der Lethargie und abgestumpften Resignation sogar wieder dazu bereit an die Unberechenbarkeit im Fußball zu glauben.

Meine persönliche Bereitschaft in der Sache ging ferner so weit, über den Fußball hinaus ganz neue Möglichkeiten in der althergebrachten Gesetzmäßigkeit der bislang universell bekannten Physik zu zulassen, an Dinge zu glauben, die mit dem bislang so beschränkt wirkenden, menschlichen Verstand (mit meinem sowieso nicht) nicht fassbar waren und nach Jahrzehnten der Aufgeklärtheit weder die Existenz des Weihnachtsmanns in meinem nüchtern emotionslosen Weltbild zu akzeptieren. Denn wenn es eine Zeit lang realistisch möglich schien, dass ein anderer Verein als der FC Bayern München tatsächlich deutscher Meister im Fußball wird, dann war doch irgendwie alles möglich.

Das Aushebeln der Naturgesetze und die traumhafte Momentaufnahme scheinen vorbei zu sein und wir bewegen uns wieder hin zu alten Strukturen und gewohnten Denkmustern. Ich geh fest davon aus, dass Bayern München auch dieses Jahr wieder Meister wird und das dann bereits zum siebten Mal in Folge. Wie soll man das nur kleinen Kindern im zarten Grundschulalter erklären, dass der Fußball der tollste Sport der Welt ist, wenn am Ende aber immer derselbe Verein Meister wird?

Zwar konnte Dortmund nun nach drei Remis in Folge am letzten Spieltag tatsächlich doch noch mal wieder gewinnen, doch gelang es den Bayern in der Tabelle einen Rückstand von sieben Punkten peu à peu aufzuholen und das sogar mit teils mäßigen Leistungen. Zwar führt der BVB nach wie vor mit drei Zählern die Bundesliga an, doch ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Bayern wieder ganz oben sind. Man kommt nicht umhin Hannes Wader zu bemühen, ihn aber in seiner Aussage umzukehren, wenn man sich eingestehen muss: So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass alles bleibt, alles bleibt, wie es war.

Dass Borussia Dortmund auch mal Meister wurde, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Wer aber der letzte Bundesligameister war, der nicht aus Dortmund oder München kam, wird sicherlich bald im Fragenkatalog bei Günther Jauch auftauchen und dann mindestens 32 000 Euro bringen, sofern man es denn weiß.