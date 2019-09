Derby-Sieg für„Rote Teufel“dank Rawinski

Fußball-Bezirksliga: Lieth schlägt den FCE mit 2:0

von Michael Bunk

23. September 2019, 16:00 Uhr

Klein Nordende | Zumindest vor der Partie am Freitagabend auf dem Klaus-Waskow-Platz kam so etwas wie Derby-Stimmung auf. Eine so lange Schlange am Eingang hatte es bisher wohl noch nicht gegeben am Butterberg. Rund 300 Zuschauer wollten das Duell der SV Lieth gegen den FC Elmshorn verfolgen und mussten sich erst einmal anstellen. Zu sehen bekamen sie dann eine interessante, aber nicht unbedingt hochklassige Partie in der Fußball-Bezirksliga, die die gastgebenden „Roten Teufel“ mit 2:0 (2:0) für sich entschieden.

Schon in der achten Minute war Dimitri Rawinski zur Stelle und markierte die 1:0-Führung des Gastgebers. In der Folgezeit versuchten die Elmshorner, ins Spiel zu kommen. Durch Emmanuel Kwakye kamen sie auch zu zwei Großchancen: Er gab einmal aus rund 35 Metern und einmal innerhalb des Strafraums einen Torschuss ab, doch beide Male parierte SVL-Keeper Dennis Zimmermann stark und hielt so die Führung fest. FCE-Coach Dennis Usadel, der bei seinem Team „deutliche Feldvorteile“ sah, befand: „Wenn von Kwakyes Schüssen einer sitzt, läuft das Spiel ganz anders – wir haben uns für unseren Aufwand einfach nicht belohnt.“ Kurz vor der Pause erhöhte Rawinski mit seinem siebten Saisontor auf 2:0.



Frühere Entscheidung war möglich





Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie, wobei sich die Heim-Elf mit nadelstichartigen Kontern immer wieder große Möglichkeiten erspielte. Rawinski, Philipp Matthiessen und Arne Lohmann schlossen ihre Chancen nach fast perfekten Ballstafetten nicht erfolgreich ab, was auch am guten Gäste-Torwart Alan Kado lag.

SVL-Trainer Nico Plocharska war trotzdem begeistert von seiner Mannschaft: „Wir haben nur zwei Möglichkeiten für den Gegner zugelassen und die Räume immer stark verteidigt. Das sah teilweisen schon nach sehr gutem Fußball aus. Hätten wir unsere Chancen besser genutzt, wäre die Partie schon frühzeitig entschieden gewesen.“

Derweil vermisste Usadel seinen Torjäger Nino Lappanese und haderte: „Wir haben uns im zweiten Durchgang keine Möglichkeiten mehr erspielt, obwohl wir überlegen waren. Aufgrund der zahlreichen Chancen haben die Liether letztlich sogar verdient gewonnen.“