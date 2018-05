Tennis : Der tragische Held in Halstenbek

Schulterverletzung zwingt TSC Halstenbek-Akteur Finn Meinecke zum Halbfinal-Aus beim 3. Bäcker Schlüter-Cup.

von Jonas Altwein

02. Mai 2018, 13:30 Uhr

Halstenbek | Am Ende waren die Schmerzen zu groß. Finn Meinecke vom Tennis- und Squash-Club Halstenbek hat den ganz großen Coup beim 3. Bäcker Schlüter-Cup verpasst. Vor dem Halbfinale des hochkarätig besetzten Tennisturniers in Halstenbek musste der Lokalmatador verletzungsbedingt die Segel streichen.

Risiko zu hoch

Eine Schulterverletzung, die sich Meinecke beim Achtelfinalsieg gegen Friedrick Sommerwerck (6:0, 6:3) zugezogen hatte, stoppte den Siegeszug des TSC-Spielers. „So kurz vor dem Saisonstart wollte er kein weiteres Risiko eingehen“, erklärte TSC-Pressewart Johannis Weinert.

Meinecke, der zusammen mit Nachwuchstalent Ferdinand Schlüter in der Sommersaison den Aufstieg in Nordliga anpeilt, spielte beim Vorbereitungsturnier auf eigener Anlage bis zu seinem tragischen Ausscheiden groß auf.

Unter Einfluss von Schmerzmitteln zwang das Aushängeschild des TSC im Viertelfinale sogar den Topgesetzten Julian Onken mit 3:6, 6:2 und 10:8 in die Knie. „Darüber hat er sich natürlich unglaublich gefreut“, berichtete Weinert.

Nachwuss-Ass Schlüter im kleinen Finale

Für Teamkollege Schlüter war hingegen wie für alle weiteren Starter des TSC Halstenbek zwar schon in der ersten Runde Endstation. In der anschließenden Nebenrunde schaffte es das Talent jedoch bis ins Finale, wo sich Schlüter in zwei Sätzen Dennis Matic geschlagen geben musste. Das Hauptturnier gewann Viktor Kostin vom Club zur Vahr.

„Wir sind mit dem Ablauf des Turniers sehr zufrieden. Viele Teilnehmer haben bereits angekündigt, dass sie gerne wiederkommen würden“, so TSC-Pressewart Weinert.