Fussball-Bezirksliga : Den Vorzeichen getrotzt

SSV Rantzau besiegt den SC Egenbüttel im Spitzenspiel mit 2:0

von hel

10. April 2018, 00:00 Uhr

„Ich bin nicht der große Astra-Freund.“ Im Gegensatz zu seiner Mannschaft bevorzugt Marcus Fürstenberg „Flens“ oder „Köpi“. Dem Kasten der Hamburger Biersorte, die er in die Kabine des SSV Rantzau stellte, hat der Trainer der Barmstedter Bezirksliga-Fußballer dann doch eine Knolle entnommen. Es gab etwas zu feiern. Der Tabellenzweite stieß auf einen 3:0 (2:0)-Erfolg im Spitzenspiel der Staffel West über den SC Egenbüttel an.

Der eingewechselte SCE-Kapitän Hossein Zolfaghari, der wegen einer Erkältung auf seinen Startelf-Einsatz verzichtet hatte, sah das wahrscheinliche Aus im Kampf um die Vizemeisterschaft gelassen. „Wir sind noch in der Findung. Ein Aufstieg wäre ohnehin zu früh gekommen.“ Das änderte aber nichts daran, dass sich die Gäste über das erste Tor (37.) ärgerten. Da hatten sie vergeblich ein Foul des SSV-Torschützen Flemming Bruns, der sich robust durchsetzte, an Tom Repenning reklamiert.

So entspannt er hinterher den frühsommerlichen Abend genoss, so unrihig war Fürstenberg vor dem Spiel geworden. Wegen Nasenblutens, das einfach nicht aufhören wollte, fiel Keeper Malte Ladehof aus. Ebenso kurzfristig bat Finn Krupski aus privaten Gründen um eine Pause. Das umformierte SSV-Team hatte seine Probleme. Als dann aber Phil Breuel einen Eckball von Sascha Berg einköpfte, war die Partie schon in der 43. Minute entschieden (2:0). Mehr als 200 Fans an der Düsterlohe bejubelten in der 68. Minute noch das 3:0 von Nico Breuel. Zusätzlich bitter für den SCE: Jan Fritz und Paul Jürs sahen jeweils die fünfte Gelbe.