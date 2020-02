Handball : Das Zittern geht weiter

Hamburg-Liga: Barmstedter MTV verhilft HTS/BW 96 Handball zum Klassenerhalt

von Michael Bunk

18. Februar 2020, 16:00 Uhr

Barmstedt | Freude bei der gastgebenden Handball-Spielgemeinschaft HTS/BW 96, hängende Köpfe hingegen bei den Spielern des Barmstedter MTV. Dies waren nicht nur die unmittelbaren Reaktionen auf das Endergebnis von 38:30 (17:14) für den Gastgeber in der Halstenbeker Halle Bickbargen, sondern auch sinnbildlich für die gefallene Vorentscheidung im Kampf gegen den Abstieg aus der Hamburg-Liga. Während HTS/ BW 96 Handball bei noch verbleibenden sechs Partien mit einem Polster von ebenso vielen Punkten alle Karten selbst in der Hand hat, sind für Schlusslicht BMTV zehn Zähler zum in jedem Fall rettenden neunten Platz praktisch nicht mehr aufzuholen. Es bleibt nur die Hoffnung, dass Rang zehn, derzeit vier Punkte entfernt, am Ende reicht. Dazu müsste zwei Klassen höher die HG Hamburg-Barmbek den Verbleib in der 3. Liga Nord-Ost schaffen. Dessen ist sich auch Spielertrainer Matthias Matuch bewusst: „Wenn Barmbek drin bleibt, ist alles gut – sonst geht der Fahrstuhl nach unten.“

Sechs Barmstedter Pfostentreffer in der ersten Halbzeit

Im Kreisderby zeigte sich der BMTV durchaus gewillt, dagegen anzukämpfen. Doch einem Schlusslicht klebt dann auch das Pech an den Fingern. „Von den Pfostentreffern her hätte es für zwei Spiele gereicht“, klagte Matuch. Die ersten drei Versuche landeten an der Torbegrenzung. Es folgte die einzige Barmstedter Führung, die aber nur zweieinhalb Minuten hielt. Dann rettete erneut der Pfosten für den von den Barmstedtern eigentlich gut ausgeguckten HTS/BW-Schlussmann Florian Walther, dessen Team von 7:9 kommend zum 9:9 ausglich. Wenig später geriet der BMTV dann auf die Verliererstraße. Den kämpferischen Einsatz hofft Matuch mit den seinen bis zum kommenden Sonnabend, 22. Februar, zu konservieren. Dann kommt der Tabellenzehnte SG Hamburg-Nord II in die Schulstraße. Das ist dann für den BMTV ein echtes Endspiel.