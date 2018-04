Fussball-Oberliga Hamburg : Das traurige Ende einer Ära

Arne Steenbock legt Traineramt beim SC Egenbüttel nach neuneinhalb Jahren nieder. Sein Nachfolger steht schon bereit.

von Jonas Altwein

24. April 2018, 08:00 Uhr

Rellingen | Damit war nun wirklich nicht zu rechnen. Nach dem 4:0-Erfolg der Fußballerinnen des SC Egenbüttel gegen Barmbek-Uhlenhorst hat Arne Steenbock seinen sofortigen Abschied als Coach verkündet.

„Die Mannschaft möchte mit einem neuen Trainer arbeiten“, berichtet Steenbock, der über neuneinhalb Jahre für das Team verantwortlich war.

„Das muss man nicht verstehen”

In der B-Jugend hat er die Mannschaft zusammen mit seiner Frau Pam übernommen und diese später im Frauen-Bereich etabliert. Von der Kreis- ging es bis in die Oberliga – doch jetzt ist plötzlich Schluss. Warum?

„Die Mädels haben gesagt, sie sehen keine sportliche Entwicklung. Das muss man nicht verstehen“, so Steenbock, der sich mit dem Team nach dem Aufstieg 2017 im Oberliga-Mittelfeld etabliert hat.

Als Steenbock im Anschluss an die 0:6-Pleite gegen Union Tornesch vor anderthalb Wochen mit seinen Frauen die Planung für die kommende Saison besprechen wollte, sei er über die Pläne der Spielerinnen informiert worden. „Das ist für meine Frau und mich eine riesige Enttäuschung. Da hätte ich nie mit gerechnet“, sagt Steenbock.

Nachfolger gibt im Derby seinen Einstand

Eigentlich habe er das Amt trotzdem noch bis Saisonende ausüben wollen. „Wenn man ein paar Mal darüber schläft, merkt man aber, dass die Motivation am Nullpunkt ist“, erklärt Steenbock sein vorzeitiges Ausscheiden.

Ab sofort werden die SCE-Frauen von Christian Sielka gecoacht, der bereits am Donnerstagabend im Derby gegen den TuS Appen seinen Einstand an der Seitenlinie geben wird.

Steenbock will hingegen erstmal keinen neuen Posten übernehmen, ein Angebot aus Schleswig-Holstein habe er abgelehnt. „Ich werde in Zukunft aber bestimmt wieder was machen. Ohne Fußball geht’s schließlich auch nicht“, so der Ellerbeker.

TuS Appen in Abstiegsnot, Union Tornesch torlos

Ohne die Oberliga werden sich ab der nächsten Saison möglicherweise die Frauen des TuS Appen zurechtfinden müssen. Gegen den Mitkonkurrenten HEBC verlor die Mannschaft von Trainer Sascha Liebenow 0:3 (0:2), der Klassenerhalt rückt drei Wochen vor dem Saisonende in weite Ferne.

Union Tornesch wird die Spielzeit wohl auf Rang drei beenden. Gegen den Tabellenzweiten HSV kam das Team nicht über ein 0:0 hinaus.