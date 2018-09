Sportjugendkulturwoche im Kreis Pinneberg : Das planen die Vereine während der Herbstferien

Das haben die 20 Vereine im Programm: TSV Prisdorf 17. Oktober: Ausflug Heidepark 20. Oktober: Übernachtung im Vereinsheim 27. Oktober: Kinderdisco Halloween Info/Anmeldung: www.tsv-prisdorf.de Rellinger TV 2., 9., 16. Oktober: Judo, Kinder ab 8 Jahre 4., 11., 18 Oktober: Judo, Jugendliche ab 14 Jahre 1., 8., 15, Oktober: Eltern-Kind-Tanzen 2., 5., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19. Oktober: Eltern-Kind-Turnen 2., 11., 16., 18. Oktober: Kinderturnen 10., 17. Oktober: Kindertanzen 1., 10., 12., 15., 19. Oktober: Tischtennis 19./20. Oktober: Handball-Trainingcamp Info/Anmeldung: www.rellinger-turnverein.de Sport-Club Pinneberg 1.-5. Oktober: Zirkusschule mit Clown Mücke 4.+8. Oktober: ZumbaKids 18. Oktober: Entspannung mit Klang Info/Anmeldung: E-Mail info@sport-club-pinneberg.de, Tel. (04101) 691713 SuS Waldenau 1., 8., 15 Oktober: Gerätelandschaft Eltern-Kind-Turnen 9., 11., 16., 18. Oktober: Gerätelandschaft Krabbelturner 9. Oktober: Parcours-Spaß im Dunkeln 12. Oktober: Inlineskater + Rollerblader 12.+19. Oktober: Tischtennis für Anfänger 16. Oktober: HipHop-Party Info/Anmeldung: E-Mail sus-waldenau@t-online.de; Tel. (04101) 67075 TSV Seestermüher Marsch 6. Oktober: Ausflug zum Hochseilgarten Heist 14. Oktober: Ausflug zur Kletterhalle Hamburg 20. Oktober: Ausflug zur Fun-Arena Info/Anmeldung: Simone Piening, E-Mail simone_piening@live.de FTSV Fortuna Elmshorn Spaß, Spiel, Sport mit den Highlights aus 25 Jahren in der Sporthalle Hafenschule 15. Oktober: Wikinger 16. Oktober: Piraten 17. Oktober: Ausflug zum Phänomania in Büsum 18. Oktober: Cowboy und Indianer 19. Oktober: Kunterbuntes aus 2003 Info/Anmeldung: www.ftsv-fortuna.de AC Einigkeit Elmshorn 2., 4., 9., 11., 16., 18 Oktober: Schnupperkursus Boxen für Kinder von sieben bis zwölf Jahre 2., 4., 9., 11., 16., 18. Oktober: Schnupperkursus Boxen für Jugendliche von 13 bis 18 Jahre Info/Anmeldung: www.ac-einigkeit.de Elmshorner MTV 15. bis 19. Oktober: Einradtage mit viel Beiprogramm Info/Anmeldung: E-Mail info@emtv.de, Tel. (04121) 48430 Elmshorner Sportverein 8. bis 12. Oktober: Reiten/Treckerfahrt 8. Oktober: Kinderturnen (3-6 Jahre) 9. Oktober: Kinderturnen (ab 6 Jahre), Badminton für Jugendliche 10. Oktober: Badminton für Kinder (3-6 Jahre) 12. Oktober: Kids in Action 13. Oktober: Mädchengruppe, Eltern-Kind-Turnen, Kindertanz, Kids in Action, Rückengymnastik für Kinder und Erwachsene 14. Oktober: Badminton für Familien, Kinderturnen, Rhönrad für Kinder, Einrad für Kinder, Waveboard für Kinder Info/Anmeldung: Alfons Hempel, E-Mail aghempel@aol.com, Tel. (04121) 1868 SV Hörnerkirchen 1. Oktober: Ausflug Hagenbecks Tierpark 2. Oktober: Ausflug Kletterwand des DAV Hamburg 3. Oktober: Knetseife herstellen 8. bis 12. Oktober: durchgängige Hallenübernachtung mit täglich wechselndem, spannenden Programm Info/Anmeldung: www.svhoernerkirchen.de, E-Mail jugend-hoeki@web.de Barmstedter MTV 13. Oktober: Ausflug Heidepark 21. Oktober: Ausflug Fußballgolf Wiemersdorf Info/Anmeldung: E-Mail bmtvjugend@web.de 15. bis 19. Oktober: Handball-Camp Info/Anmeldung: E-Mail michaeltimmpris@aol.com Tennisgemeinschaft Barmstedt 1. bis 5. Oktober: Tenniscamp Info/Anmeldung: Christian Kobela, Tel. (0172) 4050167, E-Mail tgbarmstedt@googlemail.com MTV Ellerhoop 7. Oktober: Ausflug zum Chocoversum Hamburg 11. Oktober: Pizza backen 13./14. Oktober: Turnhallenübernachtung 16. Oktober: DVD-Abend 20. Oktober: Herbstbasteln Info/Anmeldung: Tabea Bey, Tel. (0171) 3165214, Timo Fromm, Tel. (04120) 708519 Nandu e. V. 15. bis 19. Oktober: Parcours und Freestyle Info/Anmeldung: www.nandu.run/ferienkurse TSV Holm 8.+9./15. Oktober: Halloween Masken aus Gipsbinden basteln 10. Oktober: Ausflug Heidepark 11. Oktober: Ausflug Burg-Kino Uetersen 12. Oktober: Jugger für alle; Spielenachmittag 13. Oktober: Ausflug Klettergarten Heist; Inlinern in der Sporthalle, Ausflug zum Volleyball-3.-Liga-Spiel VfL Pinneberg – SC Potsdam 16./17. Oktober: Hallenübernachtung 17. Oktober: Cocktails mixen mit Jims Bar; Knet- und Bastalspaß 18. Oktober: Ausflug Jumphouse Hamburg, Offener Treff im Jugendhaus. 19. Oktober: Jugger XXL 20. Oktober: Wasserball Info/Anmeldung: Jugendhaus Holm, Tel. (04103) 14185, Sven, Tel. (0171) 6846885 TuS Esingen 4. Oktober: Armbänder basteln 10. Oktober: Spiel und Spaß Tischtennis 16. Oktober: Erlebnisturnen 19. Oktober: Laternenumzug Info/Anmeldung: Geschäftsstelle TuS Esingen Reitverein Esingen 29. September: Schnupper-Voltigieren 30. September: Eltern-Kind-Voltigieren 20. Oktober: Basiswissen rund ums Pferd 21. Oktober: Ferienvoltigieren Info/Anmeldung: E-Mail ninerademacher@gmail.com, wiebkest@yahoo.de TV Haseldorf 1. Oktober: Laternen basteln 2. Oktober: Lustige Geschicklichkeitsspiele 4. Oktober: Trommeln, Tanzen, Spielen 5. Oktober: Fußballgolf 6. Oktober: Ausflug Hochseilgarten Heist Info/Anmeldung: Janneke Olde,Tel. (04103) 1212653, www.haseldorf.com/tvh/ Hetlinger MTV 8. Oktober: Bowling 10. Oktober: Ausflug Heidepark 11. Oktober: Ausflug Jump-House Hamburg Blau-Weiß 96 Schenefeld 8. bis 11. Oktober: Jukshausen „Betriebssport“ 20./21. Oktober: Hallenübernachtung Info/Anmeldung: www.bw96.de