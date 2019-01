Dämpfer zu Jahresanfang

Handball-Landesliga: HSG Horst/Kiebitzreihe unterliegt im Verfolgerduell der SG Wittfort/FT Neumünster

08. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die Handballerinnen der HSG Horst/Kiebitzreihe eröffneten das neue Jahr so, wie sie das alte Jahr beendet hatten – mit einer Niederlage. War's am 15. Dezember noch eine 25:30-Niederlage bei der HSG Tills Löwen, unterlagen die weiblichen Haie bei der SG Wittorf/FT Neumünster jetzt mit 23:25 (13:15). Damit droht der Verlust von Landesliga-Tabellenplatz zwei, da Verfolger HSG Tills Löwen sein Heimspiel gegen den Zehntplatzierten VfL Bad Schwartau erst kommendes Wochenende austrägt. Beide Teams trennt derzeit nur ein Punkt.

„Wir wussten, dass es ohne Tracy, Jasmin und Jana schwer würde“, verriet Torfrau Jana Mohr von Horst/ Kiebitzreihe. Klar, denn schließlich zählen Tracy Förster, Jasmin Mogge und Jana Nestler zu den starken Spielerinnen im Team. Derart im Rückraum geschwächt, wurde die Begegnung in Neumünster zwar weitestgehend offen gestaltet. Dennoch kostete die Spielweise zu viel Kraft, um über die volle Zeit konstant zu bleiben. Ronja Naujokat trug mit elf Treffern die Hauptlast.

Rückstände um die drei, vier Tore kompensierten die Steinburgerinnen zwar immer irgendwie. Aber um zu Punkten zu kommen, reichte es am Sonntagnachmittag dann doch nicht. Das 23:23, in der 59. Minute, erzielt von Juliana Bär per Siebenmeter, langte nicht, um einen Zähler zu retten. Die Gastgeberinnen trafen in den verbliebenen 100 Sekunden noch zweimal.