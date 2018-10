Barmstedter Handball-Ritter wachen zu spät auf

von Michael Bunk

22. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Die schwache Startphase bekam der BMTV einmal noch in den Griff. Als die Barmstedter Handballer aber auch den Beginn der zweiten Halbzeit gegen den TH Eilbeck verschliefen – nur ein Tor in elfeinhalb Minuten – war in das Hamburg-Liga-Heimspiel für die selbst ernannten Ritter gelaufen. Sie verloren 26:30 (14:15). „Es hatten zu viele bei uns einen schlechten Tag“, stellte der Barmstedter Spielertrainer Matthias Matuch unumwunden fest. Beispiele für technische Fehler gab es in dieser Phase zu viele: Zwei Anspiele von Andreas Butzmann auf Kreisläufer André Kerner kamen nicht an, Stefan Rickert verwarf einen der wenigen Tempogegenstöße; bei zwei weiteren Kontern kam der lange Pass gar nicht erst an. Danach erst besannen sich der neunfache Barmstedter Torschütze Jesko Sauerland (Foto), der vor dem Seitenwechsel fast nur von der Siebenmeterlinie aus erfolgreich gewesen war, und seinen Nebenleute auf ihre Stärken. Den auf bis zu sechs Tore angewachsenen Rückstand konnten sie aber nicht mehr aufholen. Im Tor waren weder Dejan Bozic noch Matuch der überragende Rückhalt, der dem Gast aus Hamburg den Schneid abzukaufen vermochte, auch wenn die Deckungsarbeit insgesamt nach einer Viertelstunde besser wurde. „Wir haben vorne die Bälle unnötig weggeworfen“, sagte Matuch.