Aydogan gibt die Antwort

Fußball: Der VfR Horst feiert in der ersten Runde des Kreispokals einen 5:1-Kantersieg bei Fortuna Gückstadt

von Johannes Speckner

31. August 2020, 16:00 Uhr

Glückstadt | Die Unkenrufe, die den Verbandsliga-Fußballern des VfR Horst einen schweren Gang im Erstrunden-Spiel des Kreispokals Westküste prophezeit hatten, schienen sich zu bewahrheiten, als der klassentiefere ETSV Fortuna Glückstadt in Führung ging. Am Ende gewannen die Rasensportler aber mit 5:1 beim Kreisligisten. VfR-Coach Florian Rammer, der zugab, dass die Schwarzmalerei „wegen der vorherigen Testspiel-Ergebnisse nicht unberechtigt gewesen“ sei, freute sich: „Das war eine gute Reaktion von meiner Mannschaft.“

Eine passende Antwort zeigten die Horster auch auf den besagten Rückstand, der daraus resultierte, dass sich Verteidiger Simeon Duwensee, der kurzfristig in den Kader gerückt war, von einer Körpertäuschung von Colin Puls austricksen ließ, woraufhin der Glückstädter aus 18 Metern flach links einschoss. Schiedsrichter Arne Jochimsen (TSV Wewelsfleth) diskutierte mit seinem Assistenten über eine Abseitsposition, erkannte das Tor dann aber an. „Ein Zuschauer, der auf Ballhöhe war, hat mir gesagt, dass es definitiv Abseits war“, so Rammer, der sich aber nicht lange ärgern musste: Im direkten Gegenzug traf Adem Aydogan von halbrechts aus brachial zum 1:1.

„Wäre uns der Ausgleich nicht so schnell gelungen, hätte es schwer werden können“, gestand Rammer – natürlich ohne sich den Schwarzmalern anzuschließen. Dazu bestand auch kein Grund, denn kurz vor der Pause gingen die Horster durch Sascha Petersen in Front. Dass es trotzdem „eine hitzige Kabinen-Ansprache gab“, begründete Rammer damit, dass seine Elf „bis dahin oft zu langsam agiert“ hätte.

Dies funktionierte im zweiten Durchgang besser: Mit Tony Koch, der nach seiner Einwechslung einige gute Szenen hatte, trugen die Gäste viele schnelle Angriffe vor. Das 3:1 ging laut Rammer auf das Konto von Florian Sommer, der von links abzog – Jochimsen notierte ein Eigentor von Fortuna-Akteur Hendrik Alpen. Als Koch im Strafraum gelegt wurde, nutzte Stephan Weckwert den Elfmeter. Nach einigen vergebenen Chancen – unter anderem traf Tim Eymers die Latte und Michel Gorny verstolperte eine Flanke aus einem Meter – krönte Michel Gorny einen schönen Spielzug mit dem 5:1-Endstand.

In der zweiten Runde gastieren die Horster am Mittwoch, 2. September, beim Kreisliga-Neuling SC Hohenaspe, den Rammer am gestrigen Sonntag beim Erstrunden-Sieg gegen den VfL Kellinghusen (2:1) in Augenschein nahm. „Ich informiere mich immer über unsere Gegner“, so Rammer, der „das Achtelfinale anpeilt“ – um die Schwarzmaler erneut eines Besseren zu belehren ...