Aufschlag, Satz und Sieg

Die Heidgrabenerin Stephanie Grebe gehört im Para-Tischtennis zur Weltspitze und möchte zu den Paralympics in Tokio 2020

von shz.de

04. Juni 2019, 16:00 Uhr

Pinneberg | Stephanie Grebe ist unglaublich erfolgreich im Para-Tischtennis. Am Wochenende gab es einen ausgezeichneten dritten Rang im Einzel und einen zweiten Platz mit dem Team bei einem stark besetzten Turnier in Polen. Und mit zwei Silbermedaillen im Koffer kehrte die Heidgrabenerin mit der deutschen Behindertentischtennis-Nationalmannschaft erst vor kurzem von den Slowenien Open aus Lasko zurück. Sie startete in der Wettkampfklasse sechs bis acht, dort treten Spielerinnen mit unterschiedlichem Grad der körperlichen Behinderung an. Grebe ist ohne Hände und rechten Unterschenkel geboren worden. Sie benutzt beim Spiel eine spezielle Armprothese mit Tischtennisschläger.

Mit 430 Teilnehmern ging das größte Starterfeld in der Geschichte des Para-Tischtennis an die Platten. „Ich war zwar schon ganz oft in Lasko, doch diesmal war es etwas ganz besonderes. Fast wie bei den Paralympics“, erklärte Grebe.

Auch die russische Weltranglisten-Zweite Raisa Chebanika konnte den Siegeszug der Deutschen im Halbfinale in der Klasse sechs nicht stoppen. In einem umkämpften Match holte Grebe den Entscheidungssatz mit 11:9 und zog ins Finale ein. Dort traf sie auf Maryna Lytovchenko aus der Ukraine, die Nummer eins der Welt . Hier hatte Grebe das Nachsehen.

Im Teamwettbewerb erkämpfte sich Grebe dann gemeinsam mit Juliane Wolf in der Wertungsklasse acht ebenfalls die Silbermedaille. Erst im Finale wurden sie von einem chinesischem Team gestoppt. „Mit Juliane verstehe ich mich super, auch abseits des Sports. Da sie in Hessen wohnt, macht man sonst privat natürlich nicht so viel. Sie war jetzt eine lange Zeit in Babypause, doch wir wissen immer, wie wir im Wettkampf agieren müssen“, erklärte Grebe.

Zur Zeit ist die 31-Jährige in der Weltrangliste etwas abgerutscht, doch das steigert nur den Ehrgeiz: „Ich möchte so schnell wie möglich mindestens wieder auf Rang fünf in der Rangliste. Im September ist die Europameisterschaft in Helsingborg in Schweden, dann geht es auch immer weiter um die Qualifikation zu den Paralympischen Spielen in Tokio im nächsten Jahr.“

Für Grebe der absolute Höhepunkt: „Die Paralympics sind unglaublich, das ist eine ganz andere Welt. Man ist da zwar sportlich unglaublich fokussiert, doch am Ende hat man auch immer Zeit, andere Menschen kennenzulernen.“

Neben dem sportlichen Erfolg steht für die Heidgrabenerin auch die Weiterentwicklung in ihrem Beruf als Arbeitsvermittlerin bei der Arbeitsagentur Pinneberg im Vordergrund – und: „Ich habe dann noch ein besonderes Ziel, ich möchte mir ein eigenes Haus bauen“, verrät Grebe.