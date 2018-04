Boxen : Aryen-Brüder bei Deutscher Meisterschaft

Die Nachwuchstalente Mansor und Schieno Aryen sichern sich jeweils den Hamburger Titel

von sho

12. April 2018, 00:00 Uhr

Große Freude im Junioren-Boxstall des Wedeler TSV. In einem Nachholkampf sicherte sich Mansor Aryen (54 kg) einen knappen Punktsieg gegen Timo Haar (SV Polizei) und damit zum zweiten Mal in Folge den Hamburger Meistertitel. Mansor qualifizierte sich somit, wie zuvor sein Bruder Schieno (69 kg), für die Teilnahme an den Deutschen Junioren-Box-Meisterschaften.

„Es bereitet einem Trainer Freude, wenn sein Schützling das umsetzt, was man zuvor trainiert hat. Es war kein leichter Kampf, denn die nervliche Belastung war wegen der in Aussicht stehenden Qualifikation zum Bundesentscheid sehr groß“, sagte Coach Thomas Müller. Während Mansor in seiner Gewichts- und Altersklasse vom 17. bis 21. April in Binz (Rügen) in den Ring steigt, nimmt Bruder Schieno Anfang Juni in Velbert (Nordrhein-Westfalen) an der Deutschen Meisterschaft teil.