Volleyball-Dritte Liga : Alle Mann an Bord: VfL Pinneberg fährt zuversichtlich nach Oststeinbek

von Michael Bunk

erstellt am 01.Dez.2017 | 12:30 Uhr

Pinneberg | Die mannschaftsinterne Weihnachsfeier war lang und lustig. Morgen, Sonnabend, wollen und müssen die Drittliga-Volleyballer des VfL Pinneberg aber noch einmal in den Ernst-Modus schalten. Sie reisen im vorletzten Spiel des Jahres zum Oststeinbeker SV (19 Uhr). Auswärts ist der VfL in dieser Spielzeit noch ungeschlagen. „Und das wollen wir natürlich auch bleiben“, bekräftigt Sebastian Rieck.

Der Steller von „Pinnack“ denkt dabei neben den wichtigen Punkten im Kampf um die vorderen Tabellenplätze in der 3. Liga Nord auch an der Wohlergehen seines Trainers Daniel Prade. Der wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinem Oststeinbeker Pendant Björn Dombroese. „Von daher ist es Daniel immer sehr wichtig, gegen Oststeinbek nicht zu verlieren“, so Rieck.

Die personellen Voraussetzungen schätzt der Regisseur besser als in der Vorwoche ein. Janosch Maas, der trotz starker Schmerzen gegen den Eimsbütteler TV ein Riesen-Spiel gemacht hat, nähert sich ebenso wie der zuletzt angeschlagene Sebastian Tanner dem Status „gesund“. „Wir haben am Montag endlich mal wieder mit voller Kapelle trainiert“, so Rieck. In der Vorwoche hatte Prade an einigen Abenden lediglich acht Akteure um sich gescharrt.