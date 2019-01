Bert-Meyer-Cup in Pinneberg : Alle Infos zum dreitägigen Hallenfest

In der THS-Halle wird die inoffizielle Kreismeisterschaft ausgespielt. Wie schlägt sich der Titelverteidiger? Und wer qualifiziert sich noch für das Hauptturnier? Hier gibt's die Spielpläne.

von Jonas Altwein

03. Januar 2019, 07:00 Uhr

Pinneberg | Neues Jahr, neues Glück? Die Fußballer des VfL Pinneberg laden zum 22. Hallenturnier um den Bert-Meyer-Cup – und wollen das Seuchenjahr 2018 endlich hinter sich lassen.

Gastgeber tritt ohne Cheftrainer an

Nach dem Rücktritt von Patrick Bethke im Dezember wird der Oberligist beim dreitätigen Budenzauber in der THS-Halle von den Co-Trainern Maximilian Gloszat und Christian Kullock-Braun betreut. Der neue Chefcoach Wojciech Krauze wird nach einem Auslandsaufenthalt erst im Februar zum Team stoßen.

Die Sieger seit 1998 1998: Wedeler TSV 1999: VfL Pinneberg 2000: Raspo Elmshorn 2001: VfL Pinneberg 2002: VfL Pinneberg 2003: SV Halstenbek-Rellingen 2004: VfL Pinneberg 2005: SV Halstenbek-Rellingen 2006: VfL Pinneberg 2007: VfL Pinneberg 2008: VfL Pinneberg 2009: Wedeler TSV 2010: Wedeler TSV 2011: VfL Pinneberg 2012: SV Halstenbek-Rellingen 2013: VfL Pinneberg 2014: SV Halstenbek-Rellingen 2015: VfL Pinneberg 2016: Wedeler TSV 2017: VfL Pinneberg 2018: Union Tornesch

„Wir wollen uns so erfolgreich wie möglich präsentieren“, sagt Kullock-Braun, der seit Herbst 2018 zum Trainerteam des VfL zählt. Die Mannschaft habe das Aus von Chefcoach Bethke „ein bisschen traurig“ gemacht, die Gründe seien aber nachvollziehbar gewesen. „Wir nehmen die Situation jetzt so an und wollen die Rückrunde vernünftig zu Ende bringen“, sagt Kullock-Braun.

Weitere schwerwiegende personelle Konsequenzen erwartet der Co-Trainer im Winter nicht. „Vom Stammpersonal will uns keiner verlassen“, erklärt Kullock-Braun.

Ein Startplatz für das Hauptturnier ist noch frei

Der Tabellenletzte der Oberliga Hamburg gehört am Sonnabend, 5. Januar, zum gesetzten Teilnehmerfeld beim Bert-Meyer-Cup. Heute und morgen spielen zahlreiche Bezirks- und Kreisligisten sowie einige Kreisklassisten in zwei Qualifikationsturnieren um den letzten Startplatz für die inoffizielle Hallen-Kreismeisterschaft.

In Gruppe B trifft der Qualifikant dann auf den Gastgeber, Oberligist Wedeler TSV, Titelverteidiger Union Tornesch und Landesligist FC Elmshorn.

In Gruppe A kämpfen der SV Rugenbergen (Oberliga), SSV Rantzau, SVHR (beide Landesliga), Blau-Weiß 96 Schenefeld und Roland Wedel (beide Bezirksliga) ums Weiterkommen. Die Endrunde soll gegen 18.45 Uhr beginnen.