Floorball-1.Bundesliga : Abschiedsball in Schenefeld

von Jonas Altwein

erstellt am 15.Dez.2017 | 13:00 Uhr

Schenefeld | Für die Floorballer von Blau-Weiß 96 Schenefeld endet am Wochenende ein aufregendes Sportjahr 2017. Zum letzten Mal ist die Mannschaft vor der Winterpause in der 1. Bundesliga gefordert, zu Gast ist am Samstag um 15 Uhr der Tabellendritte Red Devils Wernigerode.

Obwohl man noch in der Hinrunde eine deutliche 1:7-Pleite gegen die Niedersachsen hinnehmen musste, rechnet sich Spielertrainer Benedikt Fiedrich vor dem Wiedersehen etwas aus. „Die hatten zuletzt Personalprobleme im Pokal und waren in der Liga am Schwächeln. Wenn wir unsere Top-Leistung aus dem Spiel gegen Kaufering bestätigen können, ist da was drin“, glaubt Fiedrich und peilt den zweiten Liga-Heimsieg in Folge an. Während die Schenefelder beim 5:3 gegen die Red Hocks Kaufering einen 1:3-Rückstand drehten, setzte es für den Klub aus dem Harz zeitgleich eine überraschende 3:6-Niederlage gegen Abstiegskandidat BAT Berlin. Es war erst die zweite Saisonpleite für Wernigerode.

Zu weit aus dem Fenster lehnen will sich Trainer Fiedrich, der mit seinen Schenefeldern am vorherigen Wochenende im Pokal mit 2:11 gegen Rekordmeister Weißenfels verloren hat, deswegen aber auch nicht. „Trotzdem bleibt Wernigerode der Favorit“, sagt er.

Für Fiedrich selbst wird es das vorerst letzte Spiel für Blau-Weiß. Wie der Trainer vor dem Rückrundenauftakt bekannt gab, muss das Team im neuen Jahr zunächst ohne ihn auskommen: Fiedrich absolviert ab Januar ein Auslandssemester in Schweden. „Das ist für uns natürlich eine Schwächung“, bedauert Defensivspieler Justus Karnath.

Wer Fiedrichs Amt ab 2018 übernimmt, soll final am Wochenende geklärt werden. Erst einmal verfolgt man bei Blau-Weiß jedoch ein anderes Ziel: Das so aufregende Floorball-Jahr 2017 mit einem Erfolgserlebnis krönen. Dann könnten die Schenefelder sogar auf Tabellenplatz sechs überwintern, der zur Teilnahme an der Meisterschaftsrunde berechtigt.