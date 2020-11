Ab sofort: Corona-Schnelltests vor jedem Spiel für die Rister Korbjäger

Avatar_shz von Johannes Speckner

25. November 2020, 00:54 Uhr

Wedel | Das, was für Fußball-Profis schon lange Alltag ist, gilt ab sofort auch für die Basketballer des SC Rist Wedel: Vor jedem Spiel in der 2. Bundesliga ProB müssen sich alle Spieler und Verantwortlichen ebenso wie die Schiedsrichter und Kommissare einem Corona-Schnelltest unterziehen.

Auf diese Anpassung der Hygienerichtlinien einigten sich die Offiziellen der in Deutschlands dritthöchster Basketball-Spielklasse aktiven Mannschaften am gestrigen Dienstagnachmittag in einer gemeinsamen Beschlussfassung.

Christian Krings, Geschäftsführer der 2. Bundesliga, erklärte: „Nach gut vier Wochen Spielzeit haben wir genau geprüft, welche Maßnahmen gut liefen und wo es, auch wegen der steigenden Corona-Zahlen, Verbesserungsmöglichkeiten gibt.“ Die Gesundheit aller am Spielbetrieb beteiligten Personen habe „höchste Priorität“, so Krings, der präzisierte: „Um das Infektionsrisiko zu minimieren, wollen wir durch die zusätzlichen Testungen auch asymptomatische Infektionsverläufe vor einem Spiel erkennen und zur Sicherheit aller reagieren können.“

Die Maßnahmen des Leitfadens müssen konsequent eingehalten werden. Die Liga-Verantwortlichen stellten auch „unangekündigte Kontrollen“ in den Raum, bei denen die Einhaltung der im Hygieneleitfaden definierten Maßnahmen überprüft werden. Sollte eine Mannschaft gegen die Maßnahmen verstoßen, werde dies „konsequent bestraft“. Bei der Entscheidungsfindung spielte auch das Thema Labortestkapazitäten eine wichtige Rolle. Deshalb wurde bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt, dass durch die Erweiterung der Teststrategie systemrelevante Laborkapazitäten, wie vom Robert-Koch-Institut empfohlen, nicht belastet werden.