Fussball Kreispokal : Zur 75-Jahr-Feier gibt es einen sicheren Sieg

SG Sarau/Bosau zieht mit 4:0-Erfolg gegen den TSV Lensahn ins Viertelfinale ein

Sarau | Die SG Sarau/Bosauer bezwang im Achtelfinale des Kreispokals den TSV Lensahn mit 4:0 (3:0). In einem einseitigen Spiel zeigten die Gastgeber eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zum Pokalspiel beim SV Hansühn in der vorherigen Runde. Sverre Kripke verhindert eine höhere Niederlage Obwohl der TSV Lensahn in der selben Verbandsliga spielt, p...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.