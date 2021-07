Neulich : Wir sollten mehr spielen!

Vielleicht sollten wir die Fußball-EM 2020 nicht so bierernst nehmen!

von Harald Klipp

02. Juli 2021, 17:57 Uhr

Gerade fing die Fußball-Europameisterschaft an, spannend zu werden, Weltmeister Frankreich hat sich gegen die Schweiz aus dem Turnier verabschiedet, die Spiele sind immer besser geworden – da haben sich die deutschen Kicker für den Urlaub entschieden. Wir haben mit Menschen verschiedener Herkunft Tipp Kick gespielt und so das Turnier lokal begleitet. Zugegeben: Ein Vertreter aus der Ukraine ist in Ostholstein schwer zu finden, aber erste Kontakte waren geknüpft. Also: Das war wirklich kein Grund, auszuscheiden.

Der Fußball ist für die Mannschaft mit den drei Löwen auf der Brust unter dem Jubel ihrer Fans heimgekommen. Nach dem Aus vieler Favoriten bleibt die Hoffnung, dass der Sport in der Endrunde die Hauptrolle spielt und dass die Spiele für die Zuschauer sicherer werden. Das Tipp-Kick-EM-Turnier hat übrigens eine wichtige Erkenntnis gebracht, die unser Mitspieler Niels Matzanke trefflich formuliert hat: Wir sollten mehr spielen!