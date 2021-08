Basketball : Wiebke Schwartau ist als Studierende und Basketballerin weit herumgekommen

Eutiner Basketballtalent kommt von Maryland über Eutin zu Alba Berlin

Eutin | Wiebke Schwartau ist mit dem Basketballsport schon weit herumgekommen. Mit neun Jahren begann sie in der U10 der Basketballgemeinschaft (BG) Ostholstein, Trainerin war ihre Mutter Kristin Schwartau, wagte den Sprung in die USA, studierte dort in den letzten vier Jahren Kommunikationswissenschaft und Biologie. Seit dem Sommer ist sie wieder in Deutschla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.