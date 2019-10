Tag des Handballs : Werbung um den Nachwuchs

HSG Holsteinische Schweiz und HSC Rosenstadt sind am Wochenende in Eutin und Malente am Start.

22. Oktober 2019, 10:21 Uhr

Eutin/Malente | Am 26. Oktober feiert der Deutsche Handballbund (DHB) mit den Länderspielen der Frauen- und Männernationalmannschaften gegen Kroatien den „Tag des Handballs“. Der DHB hat seine Vereine deutschlandweit dazu aufgerufen, sich zu beteiligen und in ihren Regionen Handballfeste zu feiern; auch um neuen Handballnachwuchs zu gewinnen. Die Ostholsteiner Vereine Handballspielgemeinschaft (HSG) Holsteinische Schweiz und Handballsport-Club (HSC) Rosenstadt Eutin bieten hierzu mehrere kostenlose Probe-Trainingseinheiten an.

Die Amateurvereine werden bei der Umsetzung unterstützt. Die stellvertretende Jugendwartin der HSG Holsteinische Schweiz, Julia Gelhardt, berichtet: „Ich habe mich mit dem Verein Ende Juli angemeldet und um ein Ausstattungspaket beworben.“ Die Bewerbung war erfolgreich, wodurch die HSG unter anderem mit Werbebannern auf das Event aufmerksam machen konnte. Auch der HSC Rosenstadt Eutin hatte Glück und gewann ein Premiumpaket, das Spiel- und Ausrüstungsmaterial enthält.

Die HSG Holsteinische Schweiz wird am kommenden Sonnabend von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Malenter Sporthalle am Ernst-Rüdiger-Sportzentrum aktiv sein. Im Anschluss daran beginnt um 13 Uhr ein Heimspieltag diverser Holstein-Mannschaften.

Wer lieber in Eutin ein Handballtraining ausprobieren möchte, hat eine große Auswahl. Von 9 Uhr bis 12.30 Uhr bietet der HSC Rosenstadt Eutin in der Sporthalle an der Blauen Lehmkuhle ein Training an, von 14 Uhr bis 17 Uhr ist die HSG mit ihrem Training in ebendieser Halle aktiv. Von 14 bis 17 Uhr ist der HSC außerdem in der Halle Am Kleinen See vor Ort.

Rosenstadt-Trainerin Petra Stock erläutert: „Neben Spiel- und Bewegungsstationen haben Kinder die Möglichkeit, das neue DHB-Abzeichen, den Hanniball-Pass, zu erwerben. Außerdem sind kleine Turnierspiele sowie am Nachmittag ein Public Viewing der Länderspiele geplant.“ Der HSC Rosenstadt Eutin terwarte außerdem den Besuch eines „großen, gestreiften Überraschungsgastes“ womit vermutlich das Maskottchen des THW Kiel, „Hein Daddel“, gemeint ist.

Die HSG bietet ebenfalls den Erwerb des Handballpasses an. Außerdem wird die HSG ein Torwandwerfen, Glücksraddrehen und eine Wurfgeschwindigkeitsmessanlage aufbauen. „Für die Eltern werden Kaffee und Kuchen angeboten“, sagt Gelhardt.

HSC Rosenstadt

Der HSC Rosenstadt Eutin hat neben dem Sportlichen eine Spendenaktion zugunsten der Eutiner „Trost-Teddys“ organisiert. Bei der HSC-Aktion „Tausch-Frösche mit Herz“ werden zuvor verteilte und mitgebrachte Frösche gegen Aufkleber getauscht. „Für jeden Tausch-Frosch geht eine Spende an dieses Projekt des Lions-Club, das Kindern Not- und Ausnahmesituationen erleichtert“, erklärt Petra Stock.

Beide Ostholsteiner Vereine freuen sich auf einen bunten Handballtag und hoffen auf viele interessierte und neugierige Kinder.