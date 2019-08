Fussball : Vor dem Tor zu harmlos

Oberliga: Eutin 08 lässt bei der 0:2(0:1)-Niederlage gegen den SC Weiche Flensburg 08 II zu viele Chancen aus.

von Harald Klipp

04. August 2019, 20:52 Uhr

Eutin | Die Naivität und die fehlende Chancenverwertung haben am Sonnabend den Ausschlag dafür gegeben, dass die Fußballer von Eutin 08 bei ihrem Saisonstart in der Oberliga gegen den SC Weiche Flensburg 08 II Schiffbruch erlitten haben. Allein Kevin Ferchen hatte in der ersten halben Stunde drei Großchancen auf dem Fuß, die er aber nicht im Tor unterbrachte. Auf der anderen Seite nutzten die Flensburger eiskalt die Verwirrung bei den Eutinern, die – unmittelbar nach dem die Gäste einen Foulelfmeter an den Pfosten geschossen hatten – den Ball wieder hergaben und den Flensburger Marcel Cornils nicht attackierten, der das 2:0 erzielte.

Kevin Ferchen hätte der Mann des Tages werden können, jedoch setzte er sich zwar wiederholt klasse im Gäste-Strafraum durch, scheiterte aber immer wieder an Torwart Ingmar Joachim Struck. So in der sechste Minute, als er nach einem Steilpass an Struck scheiterte, Christian Sankowski den Ball sofort zurückgewann, in die Mitte auf Ferchen flankte, dessen Kopfball jedoch über die Latte zischte. Sieben Minuten später setzte sich Ferchen exzellent im Strafraum durch, kam zum Abschluss, doch Struck blieb lange stehen und wehrte den Schuss aus fünf Metern reaktionsschnell ab. Kurz darauf lief Ferchen , von Tim Gürntke geschickt freigespielt, allein auf das Tor zu, legte den Ball mt Übericht quer auf Sankowski, der jedoch zu wenig Druck auf den Ball brachte, sodass Struck sicher parieren konnte (15.).

Dem Flensburger Trainer Thomas Seeliger bereiteten die Eutiner Angriffe Sorgen, er mahnte seine Spieler: „Seid clever! Macht keine dummen Sachen!“ Doch die Eutiner setzten weiter auf Offensive, Linksverteidiger Lion Glosch schaltete sich immer wieder in die Angriffe ein, passte im 16-Meter-Raum auf Ferchen, der den Ball nicht unter Kontrolle bekam, sodass Struck auch diesen Schuss abwehren konnte (29.).

30 Minuten lang war auch Trainer Dennis Jaacks mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden: „Ich habe eine super Anfangsphase gesehen, eine total dominante halbe Stunde mit drei, vier, fünf hochkarätigen Torchancen. Mit ein bisschen Spielglück musst du hier 2:0, 3:0 gegen eine gute gegnerische Mannschaft führen. Für uns ist das Ergebnis bitter, das war in jedem Fall eine vermeidbare Niederlage.“

Nach dieser starken halben Stunde der Gastgeber kamen die Flensburger besser ins Spiel. Matthias Andersen tauchte frei vor Torwart Niclas Wulf auf, schoss den Ball aber um wenige Zentimeter rechts am Tor vorbei (32.). Tayfun Can probierte es aus knapp 25 Metern, sein Schuss klatschte an die Latte (33.). Nach einem schnellen Angriff über die rechte Eutiner Abwehrseite gelang Mathis Andersen mit einem Hechtkopfball die Gästeführung (38.). Die Eutiner waren konsterniert, fanden kein Mittel, um die cleveren Gäste vor der Pause noch einmal in Gefahr zu bringen. Der SC Weiche Flensburg 08 II hatte jedoch auch Verletzungspech, Brian Jungjohann verdrehte sich bei einer Aktion das Knie (50.). „Er hat gesagt, dass er ein Knacken gehört hat. Daher befürchte ich, dass die Verletzung schlimm ist“, sagte Thomas Seeliger nach dem Abpfiff.

Auch nach dem Seitenwechsel war den Eutinern die Verunsicherung anzumerken. Sie suchten noch ihre spielerische Linie, als sie für ihre Naivität bstraft wurden. Der Ball landete im Seitenaus, die Gäste warfen schnell ein, nutzten dabei den bereit liegenden Ersatzball, Lion Glosch reklamierte einen Einwurf für Eutin 08, doch Schiedsrichter Jannik Schneider ließ weiterlaufen, Towart Wulf sah sich plötzlich einsam und verlassen einem Gästeangreifer gegenüber, streckte sich nach dem Ball, den er aber verpasste, dafür erwischte er den Stürmer am Fuß. Klarer Fall: Schneider pfiff Elfmeter für den SC, Wulf hatte Glück, dass er mit der gelben Karte davonkam (53.). Marcel Cornils schnappte sich den Ball – und schoss den Strafstoß an den linken Pfosten. Die Eutiner hatten sich von dem Elfmeterpfiff noch nicht erholt, da verloren sie den Ball. Cornils wurde nicht gestört, er machte es im zweiten Anlauf besser und traf aus gut 20 Metern zum 2:0 (54.).

„Natürlich bin ich angefressen und unzufrieden, ich denke, das geht den Spielern genauso“, knurrte Trainer Jaacks.

Die 171 Zuschauer bedachten die Gastgeber einige Male mit Beifall auf offener Szene, die sich nicht aufgaben. Doch letztlich fehlte im Abschluss oft die Konzentration, die Entschlossenheit oder das Glück. So köpfte Sankowski eine Freistoßflanke von Philipp Spohn über die Latte (57.), verlor Ferchen auch die letzte Aktion seines Duells gegen Torhüter Struck, der einen 18-Meter-Schuss mit einem Panthersatz aus der rechten Ecke fischte (58.) und brachte Kevin Hübner zu wenig Wucht hinter seinen Kopfball (59.).

Trainer Dennis Jaacks setzte nach 60 Minute mit einem Dreifachwechsel, Fatlind Zymberi, Robin Keltin und Shojun Tagawa für Hübner, Ferchen und Sankowski alles auf die Offensivkarte. Jetzt rückten auch die Innenverteidiger Moritz Achtenberg und Jesse Schlüter öfter in die Spitze. Doch nach Schlüters Kopfball, rutschte Zymberi am Fünf-Meter-Raum haarscharf am Ball vorbei (70.). Achtenbergs Kopfball nach einem Eckball wurde eine sichere Beute des SC-Torhüters (72.).

Auf der anderen Seite verhinderte Nicolas Wulf das 0:3, als er einen Schuss von halbrechts mit einer Flugparade an den linken Innenpfosten lenkte (80.). Die letzte Aktion der Partie hatte Robin Kelting, doch sein Schuss aus 16 Metern rauschte rechts am Tor vorbei.

Hier sind die Trainerstimmen:

„Wenn du gewinnst hast du per se etwas besser gemacht als der Gegner, daher hat Flensburg auch verdient gewonnen“, sagte Dennis Jaacks nach Spielschluss.

Der Flensburger Trainer Thomas Seeliger freute sich über drei Auswärtspunkte, denn „Eutin 08 ist keine Laufkundschaft“. Er stellte fest: „Die Eutiner haben uns in den ersten 25 bis 30 Minuten erheblich vor Probleme gestellt.“ Dann habe eine Umstellung mehr Stabilität gebracht. Den Sieg wollte er nicht so hoch bewerten. Viel wichtiger als das Ergebnis sei für ihn als Trainer der zweiten Mannschaft, junge Spieler zu entwickeln und hochzubringen, sodass sie im Idealfall in der Flensburger Regionalligamannschaft ihren Platz finden können.