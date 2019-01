Basketball : Von der Arbeit direkt ins Auto

2. Basketball-Regionalliga Nord: BG Ostholstein verpasst nach schwachem Beginn in Hittfeld den ersten Saisonsieg.

von Harald Klipp

20. Januar 2019, 19:12 Uhr

„Und der Haifisch, der hat Zähne...“ Frei nach der Liedzeile der „Dreigroschenoper“ von Bertolt Brecht kamen die Basketballerinnen der BG Ostholstein in den ersten Spielminuten in der 2. Regionalliga Nord bei der BG Harburg-Hittfeld, kurz: „Hamburg Sharks“, unter die Räder. Letztlich bezogen die Eutinerinnen mit dem achtbaren 46:54 (9:19, 14:27, 24:37) eine weitere Niederlage und warten weiter auf den ersten Saisonsieg.

Die BG Ostholstein sah sich in der Anfangsphase nahezu wehrlos den konsequenten Angriffen der Gastgeberinnen gegenüber. Während die Eutiner Wurfversuche am Ring landeten und wieder ins Spielfeld fielen oder einfach zu ungenau waren, setzten die Sharks ihre Überlegenheit in Punkte um, die beiden ersten Punkte standen nach fünf Sekunden auf der Anzeigetafel, nach fünf Minuten stand es 14:0, ehe Pia Fobian mit dem ersten Erfolg den Bann brach. „Die Anfangsminuten waren der Schlüssel zum Ergebnis“, sagte der Eutiner Trainer Dietmar Krafczyk nach dem Spiel. Letztlich seien die zehn Punkte Abstand nach dem ersten Viertel der Rückstand gewesen, dem seine Spielerinnen hinterher laufen mussten. Pia Fobina überwand als erste die Schockstarre, sorgte dafür, dass die BG Ostholstein die ersten sieben Punkte erzielte, im ersten Viertel steuerte Paulina Paaschburg die Punkte acht und neun bei.

Im zweiten Viertel stand die Abwehr besser, im Angriff kamen die Eutinerinnen mit der harten Gangart der Hamburgerinnen weiter schlecht zurecht, zumal auch das Schiedsrichtergespann sehr großzügig leitete. So war es nicht verwunderlich, dass Dietmar Krafczyk mit zunehmender Spieldauer gegen die nicht geahndeten Fouls protestierte.

Zur Halbzeit stand es 27:14 für die Sharks gegen ein Eutiner Team, das nur schwer in Gange kam. „In der Pause habe ich deutlich gemacht, dass wir auf dem Platz einiges ändern müssen“, sagte Krafczyk. Und tatsächlich hielten die Eutinerinnen jetzt dagegen. „Die zweite Halbzeit war akzeptabel“, sagte der Gäste-Coach. Gerade die Startphase sei schlecht gelaufen. Aber das sei zu erklären, wenn man wisse, dass zwei Spielerinnen direkt von der Arbeit zum Treffpunkt, ins Auto und dann nach Hittfeld gehetzt seien.

Nach der Pause bewies Lena Fobian Mut zum Abschluss, sie markierte sechs Punkte in Serie. Dabei war sie gegen Ende der ersten Halbzeit nach einer harten Attacke unglücklich gestürzt und dabei mit dem Hinterkopf aufgekommen – auch hier blieb der Schiedsrichterpfiff aus. Mit einer letzten Auszeit versuchte Krafczyk dem Spiel eine Wende zu geben. Er forderte: „Pässe zurück werden zugelassen, Pässe nach vorne jedoch nicht!“ Doch jetzt machten sich die Schwächen von der Freiwurlinie bemerkbar, insgesamt ließ die BG Ostholstein ein Dutzend Freiwürfe ungenutzt. So kassierten die Eutinerinnen die zehnte Niederlage.

„Wir haben den Kampf erst in der zweiten Halbzeit richtig angenommen und zum Schluss gut mitgehalten“, zog Dietmar Krafczyk nach dem Spiel sein Fazit. Am kommenden Sonnabend, dem 26. Januar, erwartet sein Team um 18 Uhr den Tabellenführer SC Alstertal-Langenhorn, der mit der Empfehlung von zehn Siegen aus zehn Spielen nach Eutin kommt. Da ist auch bei der BG Ostholstein der Biss gefragt. In Hittfeld-Seevetal spielten die BG Ostholstein mit Pia Fobian (14 Punkte), Lotte Braun (12), Lena Fobian (8), Paula Kahmke (7), Clara Seidel (3), Paulina Paaschburg (2), Anna Venzke, Franziska Kröger und Michelle Krafczyk.