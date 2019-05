Fussball : Vier Mal Aluminium getroffen

Oberliga: Eutin 08 beim trifft 1:1-Unentschieden beim Heider SV wiederholt Pfosten und Latte.

von Harald Klipp

05. Mai 2019, 23:17 Uhr

Heide | Wer weiß, wie das Spiel der Fußball-Oberliga zwischen dem Heider SV und Eutin 08 ausgegangen wäre, wenn weiteren Eutiner Treffern vor 279 Zuschaueen nicht Pfosten und Latte im Weg gestanden hätten. Die Ostholsteiner trafen vier Mal Aluminium und waren doch mit dem 1:1(0:1)-Unentschieden zufrieden, denn auch am Sonnabend klingelte das Handy von Trainer Dennis Jaacks: Sven Bruns und Lion Glosch meldeten sich am Spieltag kurzfristig wegen Magen-Darm-Problemen und Fieber ab. So hatte Jaacks keine Probleme mit der Aufstellung, denn das Eutiner Team stellte sich so fast von alleine auf.

Nur drei Spieler saßen auf der Bank, darunter Florian Hölk, den die Eutiner reaktiviert hatten. Er gehörte zum Kader der Verbandsligamannschaft, die die Eutiner ja kürzlich wegen Spielermangels abgemeldet hatten. Trotz der Personalsorgen begannen die Gäste offensiv. In der vierten Minute wurde Thies Borchardt an der Strafraumgrenze gefoult, der überragende Egzon Lahi drehte den Freistoß von rechtsaußen mit Gefühl aufs Tor – der Ball klatschte innen an den linken Torwinkel und sprang wieder heraus.

Überraschend ging der Heider SV in Führung, nach einer Ecke sprang der Bal an die Latte des Eutiner Tores, die Gastgeber setzten nach und urplötzlich entschied Schiedsrichter Truels Reichardt auf Tor (12.). „Ich habe ein Phantomtor von Heide gesehen, wir standen fast alle auf Höhe der Linie . Ich weiß nicht, was der Linienrichter gesehen hat. Wir waren uns alle einig, dass der Ball nicht hinter der Linie war. Er hat den Ball dann reingewunken“, schilderte Dennis Jaacks seine Wahrnehmung. Die Dithmarscher hatten danach die Chance zum 2:0, doch der Eutiner Schlussmann Nikolas Wulf parierte gegen Azat Selcuk (25.). Die Eutiner Möglichkeit zum Ausgleich hatte der aufgerückte Jesse Schlüter, der den Ball nach einer Ecke an die Latte köpfte (31.).

Und auch nach der Pause blieb Eutin 08 das Abschlusspech treu, denn Robin Kelting setzte den Ball auf die Latte (62.) und ein Schuss von Kevin Ferchen klatschte an den linken Innenpfosten (70.). Da stand es aber bereits 1:1, denn Lahi verwandelte einen 18-Meter-Freistoß mit links über die Mauer zum Ausgleich (61.).

„Hut ab vor der Moral, wie wir unter den Vorzeichen hier zurückgekommen sind“, meinte Dennis Jaacks. Der Heider Trainer Sönke Beiroth sagte: „Wir haben zwei Punkte verschenkt, die wir ganz gerne gehabt hätten. Auf der anderen Seite darf man Eutin 08 nicht nach dem Tabellenplatz bewerten, sondern die haben einen ganz klaren Aufwärtstrend, haben zuletzt alles gewonnen.“ Für Eutin 08 war das Unentscheiden das siebte Spiel in Folge ohne Niederlage.

Der Heider SV blickt den Aufstiegsspielen zur Regionalliga entgegen. Beiroth sieht seine Mannschaft als klaren Außenseiter, hat sich aber auch vorgenommen: „Wir werden versuchen, das Unmögliche möglich zu machen.“