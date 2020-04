Fussball : Viele Vereine sind für einen Saisonabbruch

Kreisfußballverband Ostholstein hofft, dass der SHFV bald über den Saisonverlauf entscheidet.

von Harald Klipp

10. April 2020, 17:40 Uhr

Oldenburg/Eutin | Die Fußballplätze in den Kreisen Ostholstein und Plön sind verwaist, Training und Spielbetrieb ruhen, dafür sprießt vielerorts das Grün, das sich während der Coronakrise erholen kann. Doch an den Schreibtischen vor den Bildschirmen und an den Telefonen im Fußballnorden herrscht rege Betriebsamkeit. „Eine Konferenz jagt die andere“, sagt der Vorsitzende des Kreisfußballverbandes (KFV) Ostholstein, Klaus Bischoff am Telefon.

In den ersten Tagen, in denen die Pandemie das Leben auf den Kopf gestellt hat, sagte der Schleswig-Holsteinische Fußballverband Punktspiele ab, legte den Vereinen nahe, den Trainingsbetrieb einzustellen. In der Hoffnung auf eine Öffnung der Beschränkungen machte der SHFV den Aktiven Hoffnung. Bevor der Punktspielbetrieb wieder aufgenommen werde, sollen die Mannschaften 14 Tage Vorbereitungszeit bekommen.

„Ich habe viele Anrufe von Fußballfunktionären bekommen die wissen wollen, wie es weitergeht. Die meisten sind dafür, die Saison sofort zu beenden“, sagt Klaus Bischoff. Der SHFV orientiere sich an den Entscheidungen der Politik, erläutert Bischoff. Der KFV hat die Landesmeisterschaften im Mädchcnfußball abgesagt, die für den 1. Mai geplant waren und deren Gastgeber die Ostholsteiner traditionell sind. Jetzt sei vor allem Geduld gefragt, weiß Klaus Bischoff, denn: „Niemand kann in die Glaskugel hineingucken, in der die Zukunft erscheint.“