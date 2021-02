2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau scheitert an Torwart Matthias Puhle

VfL Lübeck-Schwartau unterliegt beim Titelaspiranten VfL Gummersbach mit 28:31(14:18) Toren.

Avatar_shz von Harald Klipp

21. Februar 2021, 18:34 Uhr

Gummersbach | Zuletzt hatten beide Niederlagen einstecken müssen. Doch gestern Nachmittag haben sich Aufstiegskandidat VfL Gummersbach und der VfL Lübeck-Schwartau eine sehenswerte Partie geliefert, an deren Ende sich der Favorit mit 31:29(18:14) Toren durchgesetzt hat. Der entscheidende Spieler auf dem Feld stand zwischen den Pfosten des VfL Gummersbach. Matthias Puhle sicherte seiner Mannschaft mit zahlreichen Paraden zwei wichtige Punkte.

Der VfL Lübeck-Schwartau hat die klare 25:32-Niederlage in Emsdetten gut weggesteckt. Die Gäste traten in der Schwalbe-Arena selbstbewusst auf, erarbeiteten sich in der ersten Viertelstunde eine Führung, die der VfL Gummersbach jedoch drehte. Die Lübecker taten sich im Angriff oft schwer gegen kampfstarke Gummersbacher, bei denen Puhle mit neun Paraden glänzte. Auf der anderen Seite hatte Dennis Klockmann weniger Erfolg. Er wehrte drei gefährliche Bälle ab – zu wenig, um den Vier-Tore-Rückstand zur Pause zu verhindern.

Dass er beim VfL Lübeck-Schwartau die zentrale Rolle spielen kann, bewies Julius Lindskog-Andersson, der nicht nur als Ballverteiler überzeugte, sondern sich auch noch acht Mal in die Torschützenliste eintrug. Sein einziges Manko war die Abwehrarbeit. Hier fand er nur schwer ins Spiel. Dafür war er von der Siebenmeterlinie souverän, er verwandelte mit hundertprozentiger Quote vier Siebenmeter.

Der Gummersbacher Trainer Guðjón Valur Sigurðsson war erleichtert: „Wir sind extrem glücklich über den Sieg. Wir haben uns unter Druck gefühlt und haben einige kleine Fehler gemacht. Wir haben uns heute nie so weit absetzen können, um uns richtig sicher zu fühlen.“ Letztlich zählten nur die zwei Punkte, mit denen der VfL Gummersbach Spitzenreiter HSV Hamburg dichter auf die Pelle gerückt ist.

Der Lübecker Trainer Piotr Przybecki bemängelte die Torquote seiner Mannschaft: „Wir haben in der ersten Halbzeit zu viele Gegentore bekommen!“ Nach der Pause stellten die Gäste ihre Deckung auf 5:1 um und beim 18:19, das Carl Löfström während einer Gummersbacher Zeitstrafe gelang, den Kontakt zum Gegner hergestellt. Doch die Gastgeber waren ließen sich nicht nachhaltig beeindrucken: „Der VfL Gummersbach hat das clever zu Ende gespielt“, meinte Przybecki. In Anspielung auf die Niederlage des VfL Lübeck-Schwartau in Emsdetten und des VfL Gummersbach gegen den TV Großwallstadt stellte der Lübecker Coach fest: „Die Liga spielt verrückt!“

Die Tore beim VfL Lübeck-Schwartau teilten sich Julius Lindskog Andersson (8/4), Carl Löfstöm (6), Jasper Bruhn (4), Niels Versteijnen, Mex Raguse (je 3), Markus Hansen (2), Jan Schult, Finn Kretschmer und Mattis Potratz (je 1). Die treffsichersten Gummerbacher waren Janko Bzovic und Timm Schneider mit jeweils acht Toren.