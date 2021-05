2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau hat kein Glück in den gelben Pokalsiegertrikots

Lübecker verlieren gegen den TSV Bayer Dormagen verdient mit 27:32(13:15) Toren.

Der Griff zu den Sonder-Trikots hat den Zweitligahandballern des VfL Lübeck-Schwartau keinen zählbrane Erfolg gebracht. Sie verloren - 20 Jahre nach ihrem DHB-Pokalsieg in Hamburg - das Duell gegen den Tabellennachbarn TSV Bayer Dormagen mit 27:32(13:15) Toren. Die Gäste gingen früh in Führung und gaben sie nicht wieder her. Der VfL Lübeck-Schwartau kä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.