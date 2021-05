2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau erinnert an den Pokalsieg

Die Gastgeber spielen am Freitag ab 19.30 Uhr in Gelb-Schwarz gegen den TSV Bayer Dormagen.

An den Mai 2001 knüpft Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau erfreuliche Erinnerungen. Der Club hat im Jahr 2001, damals noch als VfL Bad Schwartau, den größten Erfolg in seiner Historie gefeiert. Seinerzeit wurde der VfL nach dem Endrundenturnier „Final Four“ in Hamburg Pokalsieger. Zur Erinnerung an den Erfolg laufen die Lübecker am Freitagabend ...

