2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau bleibt auf der Überholspur

Schwer erkämpfter 25:22(14:9)-Erfolg gegen den TV Hüttenberg festigt Platz in der Spitzengruppe.

Lübeck | Der 25:22(14:9)-Erfolg gegen den TV 05/07 Hüttenberg verlangte dem VfL Lübeck-Schwartau am Dienstagabend in der 2. Handball-Bundesliga eine Menge ab. „Wir haben gegen eine sehr unangenehme Deckung gespielt. Die geben nie auf. Das weiß ich, weil ich vor 25 Jahren selbst dort gespielt habe“, stellte VfL-Trainer Piotr Przybecki nach 60 Minuten fest, in de...

