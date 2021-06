2. Handball-Bundesliga : Vergebliche Aufholjagd des VfL Lübeck-Schwartau

Im vorletzten Heimspiel gibt es gegen den TV Großwallstadt eine 32:34(15:20)-Niederlage.

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau legte in seinem vorletzten Saisonspiel in der Hansehalle bei gegen den TV Großwallstadt einen Fehlstart hin. Die Gastgeber lagen in der ersten Halbzeit zeitweise mit acht Treffern hinten, fingen sich aber in den zweiten 30 Minuten, glichen durch Julius Lindskog Andersson zum 20:20 aus und verloren letztlich nac...

