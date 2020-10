Fussball-Verbandsliga Süd-Ost : Verfolger bleibt auf Abstand

SG Sarau/Bosau bringt vom Spitzenspiel von Phönix Lübeck II ein Unentschieden mit.

Avatar_shz von shz.de

25. Oktober 2020, 20:21 Uhr

Lübeck | Die SG Sarau/Bosau erreichte im Spitzenspiel der Liga ein 2:2(0:1)-Unentschieden beim Verfolger 1. FC Phönix Lübeck II und bleibt Tabellenführer. Sarau liegt mit 16 Punkten vor dem aufgerückten Rapid Lübeck. Phönix II rutschte auf Platz drei ab. In einem intensiven und ausgeglichenen Spiel gab es auf beiden Seiten Chancen. In der 25. Minute wurde ein Freistoß in den Sarauer Strafraum zunächst geklärt, doch der Ball prallte an Marc Lindenberg ab und ging von da aus zum 0:1 ins Tor (25.). Sarau legte in den zweiten 45 Minuten offensiv noch einmal zu. Malte Villbrandt erzielte aus dem Gewühl heraus das 1:1 (57.), Philipp Truschkowski traf zum 2:1 (68.). Lukas Schultz verpasste das dritte Tor und traf nur die Latte (75.). In der hektischen Schlussphase grätschte André Kalbau seinen Gegenspieler Lukas Schultz um und verletzte ihn dabei. Schultz musste vom Platz und der Lübecker Kalbau sah die Rote Karte (86.). Nach einem Freistoß klärte Torwart Lars Möller zunächst, doch Tom Meier eroberte den Ball und glich zum 2:2 aus (90.+7). „Wir sind einerseits zufrieden, dass wir Phönix Lübeck II auf Abstand gehalten haben, andererseits war aber auch mehr drin“, meinte SG-Trainer Robertino Borja.